台北市士林自來水有大腸桿菌 醫揭防感染須謹記這一點

台北市士林區溪山里本月8日起，驚傳來陸續有里民不明原因上吐下瀉，超過20戶、逾百人，且持續增加，有里民認為疑因403地震過後水質混濁釀禍。台北市長蔣萬安今晚在臉書發文指出，士林區溪山里發生多人嘔吐、腹瀉的情況，他非常重視也即刻要求市政團隊因應，一定要優先滿足民眾醫療與用水的需求，同步釐清案情。

蔣萬安說，根據自來水處水質檢測的採樣結果，水中大腸桿菌群偏高，但導致問題的確切原因是什麼，他已經要求要同步釐清，並提供安全水源，確保里民不會使用到有疑慮的水。

如何避免大腸桿菌引發感染？開業消化內科醫師方冠傑表示，大腸桿菌不耐熱，只要將自來水煮沸、食物充分煮熟或加熱，都可降低感染機會，但發現水質不佳或有異常顏色，切記不可飲用。

方冠傑說，大腸桿菌常存在不潔的食物或水源中，一旦不慎誤食，潛伏期約2至5天，將引起急性細菌感染，患者將有上吐下瀉、發燒、畏寒、冒冷汗、食欲下降等症狀，但若感染嚴重時，甚至可能會引起敗血症，當細菌隨著血液流到腎臟，還可能造成溶血性尿毒症候群，最後引發腎衰竭，建議民眾有上吐下瀉等不適症狀應速就醫。

方冠傑指出，一般來說，大腸桿菌引起的急性腸胃炎症狀，如果是症狀輕微的健康者，約一周即可自行痊癒，但如果症狀較為嚴重，治療方式為症狀治療，或給予抗生素緩解感染症狀，患者於身體不舒服期間，應多補充水分，避免脫水，且飲食盡量清淡，以降低腸胃負擔。