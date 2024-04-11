馬文君排17日潛艦國造報告 綠委：520後再排更妥適

立法院外交及國防委員會輪值召委、國民黨立委馬文君排定17日會議邀請國防部長邱國正報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。這將是本屆立法院外交及國防委員會，首次針對潛艦國造排定相關會議。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委陳冠廷受訪時表示，新的國防部長，國安團隊即將展開，相關議案可能等到520後再來去做處理會更妥適。

立法院網站公布17日所舉行的立法院第11屆第1會期外交及國防委員會第13次全體委員會議含秘密會議，將邀請國防部長邱國正報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。

立法院外交及國防委員會成員、國民黨立委黃仁告訴中央社記者，支持馬文君排定此項議程，因為潛艦國造在過程中也有遭受質疑，甚至有疑似弊端的情況，應該藉此機會在不涉及機密的情況下，國防部應適時地公開潛艦國造的目前進度，以及建案沿革，並讓民眾也能藉此機會瞭解。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委洪申翰接受中央社記者訪問時表示，馬文君之前被以「外患罪」偵辦、交付潛艦國造資料給韓國政府等，都沒有給出合理的說明，反而造成願意協助台灣製造潛艦的人險境，在這個情境之下，好像顯得馬文君與國民黨，對於愈有爭議的事情愈要做，對於愈不利台灣的事情愈要執行。

台船董事長鄭文隆日前接受媒體專訪表示，海鯤潛艦進入泊港測試（HAT）階段，大致按照規劃正常進行，泊港測試完畢後才會有海上測試（SAT），測試不會設定時間表，因為牽涉到所有系統安全問題，當初訂4月底完成泊港測試，是依據泊港測試2個月執行，但4月底沒有做完沒關係，要做到安全為止，以目前進度，可以在2025年11月3日前的合約交期前交船。