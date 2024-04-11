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雲林補選最後衝刺！藍白大咖下鄉輔選 各陣營出招拉票

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）Longstay雲林第七天，今天下午陪麥寮鄉長候選人林宜豊（左）從橋頭泰安宮啟程拜票。記者陳苡葳／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）Longstay雲林第七天，今天下午陪麥寮鄉長候選人林宜豊（左）從橋頭泰安宮啟程拜票。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選戰最後衝刺，藍白大咖輔選，民眾黨主席柯文哲今天陪黨籍麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，下午展開車隊掃街，呼籲4月13日一定要回家投票；國民黨主席朱立倫下午也陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪徒步拜票，另與無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘車隊掃街。反觀虎尾鎮的民進黨籍候選人林明正、縣議員黃美瑤及民眾黨員獨立參選的吳炳輝，麥寮鄉民進黨員獨立參選的許忠富及縣議員許留賓等人，雖未有重要人物輔選，不過也各自出招打這場選戰，都盼贏得最後勝利。

柯文哲Longstay雲林第七天，在選前最後關鍵時刻拜票行程滿檔，一早在台塑六輕廠區門口站崗，到西螺參訪地方農產業，接著又趕回麥寮車隊掃街，一路從橋頭泰安宮拜票進市中心，明晚6點在同地點辦青年之夜；媒體問柯「阿北熱不熱」（意指選情熱度），他笑回這是什麼問題？幕僚幽默代答，無論是選情或天氣，都很熱情。

朱立倫今天下午與立委許宇甄南下為許志豪、林嘉弘輔選，他率候選人與縣長張麗善、多名縣議員在麥寮拱範宮前展開徒步掃街，支持者說這有別行進車隊，拜票方式較輕民，更能拉近距離，而虎尾鎮則因路線考量，維持車隊掃街。

虎尾鎮與麥寮鄉的人口數是雲林縣前三名，是雲林發展的重要指標，朱立倫表示，雲林人要大團結，要選出能與張縣長同心協力的人，共同為雲林打拚；許志豪擔任過縣議員，林嘉弘則擔任虎尾鎮民代表會主席，2位候選人都善盡監督職責施政，深入基層為民服務，地方需要優秀且有經驗的人才領航。

對於柯文哲Longstay麥寮輔選策略有何看法，朱立倫說，這是政黨政治，他表示尊重，希望大家一起努力。張麗善指出，選戰最後關頭大家都要加把勁，拜託親友、街坊鄰居盡心盡力拉票，讓國民黨支持的人選開出理想票數，順利當選鄉鎮長。

對照藍白都有大咖下鄉輔選，綠營及其他候選人不甘示弱，仍走出各自風格持續出擊。麥寮鄉的許忠富透過家戶拜訪、拍攝短影音刺激各年齡層選票，許留賓則和宣傳車兵分二路，穿梭大街小巷爭取支持；虎尾鎮的黃美瑤舉辦催生女鎮長誓師大會，林明正明晚6點舉辦民主音樂會，除凝聚基層盤，也盼吸引中間選票。

國民黨主席朱立倫（左）今天陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪（中）徒步掃街拜票，面對支持者熱情邀約拍照來者不拒。記者陳苡葳／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪（中）徒步掃街拜票，面對支持者熱情邀約拍照來者不拒。記者陳苡葳／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、縣長張麗善（前排左四）等人今天下午陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪（前排左五）徒步掃街拜票。記者陳苡葳／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、縣長張麗善（前排左四）等人今天下午陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪（前排左五）徒步掃街拜票。記者陳苡葳／攝影

國民黨 張麗善 朱立倫 林嘉弘 柯文哲 民眾黨 雲林

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