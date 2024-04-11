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苗栗市長補選 民進黨徐筱菁以女性從政話題籲鄉親支持

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市長補選候選人徐筱菁上午由民進黨發言人戴瑋姍（右）、苗栗縣議員陳春暖（左）陪同，在民進黨苗栗縣黨部發布影片。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長補選候選人徐筱菁上午由民進黨發言人戴瑋姍（右）、苗栗縣議員陳春暖（左）陪同，在民進黨苗栗縣黨部發布影片。記者胡蓬生／攝影

苗栗市長補選即將在13日辦理，民進黨候選人徐筱菁上午發布「蕭美琴強力推薦苗栗市長候選人徐筱菁」的CF影片，分享女性參政心路歷程，徐筱菁強調她一定會爭取更多資源注入苗栗兌現政見，一步步改變家鄉。

徐筱菁上午由民進黨發言人戴瑋姍、苗栗縣議員陳春暖陪同，在民進黨苗栗縣黨部發布影片，將副總統當選人蕭美琴4月8日到苗栗力挺徐筱菁的過程剪輯成影片，當天蕭美琴以飯糰為例喊話要大家團結，並以從政過來人的經驗，強調女性從政常被低估，要比別人更有韌性、更努力，期望徐筱菁能用女性堅韌、溫暖的光輝照亮苗栗，做更多的事。

戴瑋姍表示，徐筱菁議員是民進黨重點栽培的人才，雖然年輕，但已在地方耕耘10年，這就是年輕女性的力量。苗栗市需要一位不作秀只做事的人才，徐筱菁提出的政策從育兒、青年、婦女、長者、長照都非常紮實，一定可為苗栗創造出新風貌。

陳春暖指出，苗栗縣議會共有38席議員，目前女性已達17席，可見女性的從政比例越來越高，希望苗栗鄉親給年輕人一個機會，一起翻轉苗栗。

徐筱菁表示，希望將來能把苗栗打造成年輕有活力的城市，她一定會爭取更多資源注入苗栗，一步一步改變家鄉，呼籲市民朋友4月13日一定要出門投票，給苗栗一個改變的機會。

苗栗市長補選候選人徐筱菁上午在民進黨苗栗縣黨部發布影片，分享女性參政心路歷程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長補選候選人徐筱菁上午在民進黨苗栗縣黨部發布影片，分享女性參政心路歷程。記者胡蓬生／攝影

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