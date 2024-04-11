另類受害者！兩岸關係衝擊金門觀光「慘」業 店家嘆：比疫情期間還慘

2月14日陸船翻覆釀2死案發生以來，加上大陸海警船多次出動艇艦到金廈海域「執法巡查」，導致兩岸關係緊張，特別是外地遊客覺得金門變成「戰地」而裹足不前。不少金門旅行業者說，近期金門旅遊業慘澹，不少觀光客都怕兩岸開打回不去，紛紛取消金門旅遊，情況甚至比新冠肺炎疫情期間還慘。

「今天只有10多個遊客來買東西。」金門特產業最近生意普遍清淡，有貢糖業者說，過年前，金門的旅遊業還是很不錯，不管是團客或散客都不少，有時候假日，店裡總會擠滿遊客，但從過年後開始，觀光人潮卻銳減，有時候一天也沒幾團客人。

金門麵線業者表示，以前一天最少20幾輛巴士載團客來買麵線，現在一天不到2輛，只有特殊日子，人才勉強多一點，整體業績幾乎「腰斬」；目前僅靠中轉的客人與零星散客在勉強支撐，麵線的生產線也只能啟動一半，中轉的客人雖然偶爾有5至6輛的巴士，但購買力跟團客差太多。

一位旅遊業者表示，現在金門縣政府為了撙節預算，都不太辦活動，很難吸引人潮，像高雄黃色小鴨，隨便就吸引好幾萬觀光人潮，澎湖花火節也相當成功，帶動當地的觀光潮，唯獨金門近期都沒辦活動，觀光客大減，民間百業蕭條，令人心酸。

旅行社業者說，最近因為0214事件引發兩岸冰凍，不少台灣遊客看到新聞，都覺得心驚驚，生怕不小心兩岸開打，就被滯留前線，所以都不敢來金門「前線」，他就有不少旅遊團因此取消。加上國外旅遊團的團費便宜，不少人改飛到國外旅遊，連航空公司也從先前的一位難求，到現在每天航班幾乎都有空位，有航空公司就自主調節，將大飛機改成飛小飛機，甚至班表也大幅調整減少。