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另類受害者！兩岸關係衝擊金門觀光「慘」業 店家嘆：比疫情期間還慘

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門從過年後觀光人潮銳減，金城車站旁的商店街，晚上7點多幾乎人煙稀少，跟以前熱鬧景象差很多 。記者蔡家蓁／攝影
金門從過年後觀光人潮銳減，金城車站旁的商店街，晚上7點多幾乎人煙稀少，跟以前熱鬧景象差很多 。記者蔡家蓁／攝影

2月14日陸船翻覆釀2死案發生以來，加上大陸海警船多次出動艇艦到金廈海域「執法巡查」，導致兩岸關係緊張，特別是外地遊客覺得金門變成「戰地」而裹足不前。不少金門旅行業者說，近期金門旅遊業慘澹，不少觀光客都怕兩岸開打回不去，紛紛取消金門旅遊，情況甚至比新冠肺炎疫情期間還慘。

「今天只有10多個遊客來買東西。」金門特產業最近生意普遍清淡，有貢糖業者說，過年前，金門的旅遊業還是很不錯，不管是團客或散客都不少，有時候假日，店裡總會擠滿遊客，但從過年後開始，觀光人潮卻銳減，有時候一天也沒幾團客人。

金門麵線業者表示，以前一天最少20幾輛巴士載團客來買麵線，現在一天不到2輛，只有特殊日子，人才勉強多一點，整體業績幾乎「腰斬」；目前僅靠中轉的客人與零星散客在勉強支撐，麵線的生產線也只能啟動一半，中轉的客人雖然偶爾有5至6輛的巴士，但購買力跟團客差太多。

一位旅遊業者表示，現在金門縣政府為了撙節預算，都不太辦活動，很難吸引人潮，像高雄黃色小鴨，隨便就吸引好幾萬觀光人潮，澎湖花火節也相當成功，帶動當地的觀光潮，唯獨金門近期都沒辦活動，觀光客大減，民間百業蕭條，令人心酸。

旅行社業者說，最近因為0214事件引發兩岸冰凍，不少台灣遊客看到新聞，都覺得心驚驚，生怕不小心兩岸開打，就被滯留前線，所以都不敢來金門「前線」，他就有不少旅遊團因此取消。加上國外旅遊團的團費便宜，不少人改飛到國外旅遊，連航空公司也從先前的一位難求，到現在每天航班幾乎都有空位，有航空公司就自主調節，將大飛機改成飛小飛機，甚至班表也大幅調整減少。

特產業者說，疫情期間，觀光局都有推出安心旅遊與國旅補助，所以不少人都會來金門觀光，當時雖然業績有受影響，但政府也加減有補助，所以勉強可以打平，但現在兩岸關係緊張，陸客又遲遲不開放，讓金門的觀光產業遭受到衝擊，業績更是硬生生少了一大半。

近期受兩岸關係影響，來金門的觀光客大減，許多特產業僅剩零星散客，業績下滑。記者蔡家蓁／攝影
近期受兩岸關係影響，來金門的觀光客大減，許多特產業僅剩零星散客，業績下滑。記者蔡家蓁／攝影
金門從過年後觀光人潮銳減，知名的模範街在下午時分，也都沒觀光客，不少旅遊業者認為是兩岸關係緊張，造成觀光客卻步。記者蔡家蓁／攝影
金門從過年後觀光人潮銳減，知名的模範街在下午時分，也都沒觀光客，不少旅遊業者認為是兩岸關係緊張，造成觀光客卻步。記者蔡家蓁／攝影
過去中午時分都有不少團客到麵線觀光工廠品嘗購買麵線，但從過年後，觀光客就少很多。記者蔡家蓁／攝影
過去中午時分都有不少團客到麵線觀光工廠品嘗購買麵線，但從過年後，觀光客就少很多。記者蔡家蓁／攝影

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