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蔣萬安曝衛福部「第一時間不扣寶林食材」 王必勝怒了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部次長王必勝直言，這個時候台北市長蔣萬安還在推責任，「這不是首都市府的首長應該要做的事情」。本報資料照片
衛福部次長王必勝直言，這個時候台北市長蔣萬安還在推責任，「這不是首都市府的首長應該要做的事情」。本報資料照片

寶林茶室中毒案未歇，台北市長蔣萬安今被問到，「已知有4案例時，衛福部卻不願查扣食材」時回應，「第一時間，他們是不願意」、要求寶林勒令停業時，還接到中央關切電話，「為什麼要做這麼絕」；衛福部次長王必勝今被問到此事時也一度動怒道，「哪有什麼第一時間不願意」，並反問北市為何不在24日把食材帶回檢驗，「他還在推這些責任，我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情」。

蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件，及近期相關食安事件赴市議會專案報告並答詢，國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安答，「第一時間，他們是不願意」；柳並爆料，北市下令台北寶林分店勒令停業時，還接到中央關切電話「為什麼要做這麼絕」，蔣萬安也證實此事。

王必勝稍早表示，在現場當然會討論，包括後續食材如何處理、哪個單位驗驗等，更一度動怒道，「但最後的結局就是，我們食藥署都把他帶走啦，哪有什麼第一時間不願意」。

王必勝說，平常的食物中毒案件，都是地方處理，近期鬧得沸沸揚揚的王品相關品牌食物中毒事件，也是北市處理，本來就是這樣的做法，當下只是討論如果食材帶回，要檢驗什麼項目，也致電食藥署副署長，最後就決定全數帶回，由食藥署負責檢驗，「只是討論過程，怎麼第一時間不願意？」

王必勝反問，為什麼北市24日不把食材帶回去，「這麼勇敢、這麼願意驗，為什麼不帶回去呢？」

針對「有人打電話關切」的說法，王必勝質疑內容是什麼？公布出來，有沒有證據？「我們沒有人會說這種話，現在又說我們護航寶林」，現在又在吵這些事情很無謂，現在都已經走到後續相關處理了，他還在推這些責任，「我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情。」

寶林茶室 食物中毒

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