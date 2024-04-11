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韓國瑜接見澳洲跨黨派議員訪團 盼挺台加入CPTPP

中央社／ 台北11日電

立法院長韓國瑜今天接見澳洲跨黨派國會議員訪問團時表示，明年澳洲擔任CPTPP的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲幫助台灣經貿進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的期待。

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）所率領的跨黨派國會議員訪問團一行，今天赴立法院拜會韓國瑜。立法院副院長江啟臣、國民黨立委張嘉郡、民眾黨立委陳昭姿等人在場。

韓國瑜致詞時說，台灣民眾對風景秀麗的澳洲及該國人民充滿了好感，他記得就讀大學時有一部電影「鱷魚先生」，大家對澳洲充滿神秘的憧憬，覺得澳洲是一個非常棒的國度。

他表示，今天看到多位澳洲跨黨派議員到訪，感覺非常親切；台澳關切密切而且重要，雙方在企業界、民間交流、國會來往方面，希望未來更加密切。

韓國瑜說，明年澳洲擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲能夠幫助台灣，讓經貿能夠進一步寬闊發展，對未來台澳也會有巨大幫助，這也是立法院所有跨黨派立委對澳洲國會議員的拜託。

擔任澳洲跨黨派國會議員訪問團團長的紐曼致詞時表示，澳洲對台灣人民也有很深的情感，台澳文化和民間交流密切。他並幽默指出，雖然在各種賽事的競賽中，譬如籃球、棒球、足球等等，無論輸贏，台澳還是好朋友。

紐曼表示，感謝此行訪台受到熱情接待，他並代表訪問團對於花蓮3日發生芮氏規模7.2強震表達關心之意。

澳洲跨黨派國會議員訪問團另位共同團長華勒斯致詞時指出，台灣與澳洲不論在安全、貿易以及民間關係，都非常緊密，都是非常好的夥伴；值此艱困的時期，尤其民主面對許多挑戰之際，澳洲堅定與台灣站在一起，台灣需要全世界更多的朋友。

談及台澳關係緊密，華勒斯舉例，台灣是澳洲第7大貿易夥伴，目前也有上萬名台灣學生在澳洲留學。他還說，澳洲國會議員每次要到海外訪問時，有時候選民不是那麼的支持，但是只有一個地方，就是到台灣來的時候，澳洲選民都非常支持，顯示台澳之間的重要互動關係。

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