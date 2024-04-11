越南拒發江啟臣簽證 綠委：中國打壓不分藍綠
世界台商商會聯合總會年度例行會議近日在越南首都河內舉行，中國伸手介入打壓，不僅外交部歡迎晚宴被改成歡迎晚會，還禁止出現中華民國國旗，就連立法院副院長江啟臣的越南簽證，在最後一刻都沒有下來，民進黨立委林楚茵表示，可看出中國打壓中華民國台灣主權不分藍綠，只有限縮、打壓主權唯一標準。
林楚茵指出，中國對台灣國際打壓不分藍綠，這次世界台灣商會聯合總會活動就是最好印證，禁止出現中華民國國旗這種小動作只是開胃菜，主菜就是封殺國民黨籍的立法院副院長江啟臣，可見中國在國際上的打壓根本就不會因為是國民黨而鬆手，左手拿馬英九當樣板，右手就封殺江啟臣。
林楚茵說，馬英九剛在馬習會中講「兩岸人民同屬中華民族，應該互助合作」，中共就一巴掌打過來，台灣人該醒了，怎麼可能能相信中共？
擔任此次台商總會聯合會團長的民進黨立委王定宇表示，越南高層在北京訪問，因此中國壓力被放大，造成官方人員名單、國旗、國歌及蔡英文總統致詞等，被迫必須要調整，令人感到遺憾。
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