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蘇治芬告妨害名譽 黃國昌嗆「只是被法院認證而已」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌日前指控雲林縣前縣長蘇治芬替麥寮光電專區圍事，蘇治芬稱是惡意抹黑，今天到北檢遞狀控告黃國昌誹謗罪，黃國昌今早指出，這是民進黨慣用的手段，透過濫訴轉移焦點。

黃國昌表示，這是民進黨慣用的手段，透過濫訴轉移問題焦點，根本無法真正解決問題，呼籲蘇治芬去看看民進黨前立委陳明文、民進黨前秘書長洪耀福先前對他提起濫訴的結果，「只是被法院認證而已。」

新內閣第二波名單將公布，今傳法務部長將由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，黃國昌說，未正式公布的報派人選他不願進行評論，不過提醒北檢應出面說明洩密問題，「為什麼秘密證人到北檢檢察官前面的證詞，會被特定媒體掌握？為什麼連他自己當吹哨檢舉人記者都可以寫出來？」

黃國昌表示，檢察總長邢泰釗日前在立法院司法法制委員會說他痛心疾首，「但痛心疾首完了以後呢」，鄭銘謙作為台北地檢署檢察長，這件事情閃躲多久？北檢可以這樣躲起來，不公開說明嗎？

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