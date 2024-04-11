快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委未納入出國列管 陸委會盼立院提報涉機密名單

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片

陸委會副主委梁文傑今天在立法院公聽會表示，對於國會監督調查聽證權沒意見，但擔心立委調查聽證接觸到機密，照理說立委涉及國家安全跟機密者，出國應該呈報或提列，但立法院未曾提報需要管制人員，希望立法院涉及國防外交機密者應該要加強規範。

北京傳出有意邀請國民黨主席朱立倫率黨籍立委訪中，時間可能在今年6、7月，國民黨並未否認傳聞，僅表示若有任何出訪規劃，一定會向大家報告，請各界不要有過多揣測。

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何落實國會調查／聽證權以有效監督行政機關，並避免侵犯人民自由／隱私權」公聽會。梁文傑在會中發言表示，陸委會比較擔心監督調查聽證接觸到的機密，是否有外洩的問題，根據兩岸人民關係條例第9條，對特定人員出國進行管制，對象包括直轄市長、縣市長等，但未納入立委。

梁文傑說，立委或立法院涉及國家安全及機密業務，照理講立法院也要呈報或提報涉及人員名單，立法院卻未曾提報過需要管制人員。

梁文傑表示，監察院擁有調查權，也會接觸到國防外交機密，監察院都有向陸委會提報管制人員名單，目前離職未滿三年列管有12人，政務人員16人、國家機密保護法44人，監察院做法是只要公文列為機密以上，陳辦人員都會列入納管範圍。

梁文傑強調，從陸委會角度，對立法院審議國會聽證調查範圍有特別意見，但希望能夠同時制定立法院觸及國防外交機密時，相關人員出國管制相關行為應該加強規範。

延伸閱讀

影／邱垂正傳掌陸委會 吳思瑤：彰顯理性對話、和平基調

國會可調查私人？ 學界、立委意見不一

影／國科會主委吳政忠未到立院備詢挨批 副主委頻致歉

留才力道不足？立委質疑海外人才橋接方案花4.1億僅留下97人

相關新聞

寶林茶室案中央不願扣食材？ 蔣萬安證實：的確第一時間不願意

台北市長蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件赴市議會專案報告並答詢，國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，...

大叔幫你守荷包！綠委要求打詐專法納兩大面向

民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天邀請相...

食品中毒頻傳 陳建仁：評估增加輕症網路通報機制

近期國內食安事件頻傳，行政院長陳建仁今天在行政院會中，請衛福部精進通報機制，除了重大事件醫院通報之外，再評估是否增加輕症...

民進黨控京華城容積獎勵有疑雲 柯文哲：合議制都公開

民進黨今開記者會指控前市長柯文哲任內涉及京華城改建案圖利，從原本560%的容積獎勵暴增到840%，應立即交代清楚京華城容...

總統前哨戰？綠要求訪星全公開 盧秀燕：須循外交機制

台中市議會今舉行定期會，市長盧秀燕施政報告。藍綠議員鎖定盧團隊4月3日訪新加坡行程，藍綠進行攻防。市議員施志昌更質疑此行...

綠轟柯文哲圖利京華城都更案400億 郝龍斌也說有問題

台智光案引發柯文哲、蔣萬安前後任市府互槓，民進黨今天繼續追擊柯文哲任內京華城改建案，容積獎勵暴增，形同送上400億大禮包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。