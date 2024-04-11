立委未納入出國列管 陸委會盼立院提報涉機密名單

陸委會副主委梁文傑今天在立法院公聽會表示，對於國會監督調查聽證權沒意見，但擔心立委調查聽證接觸到機密，照理說立委涉及國家安全跟機密者，出國應該呈報或提列，但立法院未曾提報需要管制人員，希望立法院涉及國防外交機密者應該要加強規範。

北京傳出有意邀請國民黨主席朱立倫率黨籍立委訪中，時間可能在今年6、7月，國民黨並未否認傳聞，僅表示若有任何出訪規劃，一定會向大家報告，請各界不要有過多揣測。

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何落實國會調查／聽證權以有效監督行政機關，並避免侵犯人民自由／隱私權」公聽會。梁文傑在會中發言表示，陸委會比較擔心監督調查聽證接觸到的機密，是否有外洩的問題，根據兩岸人民關係條例第9條，對特定人員出國進行管制，對象包括直轄市長、縣市長等，但未納入立委。

梁文傑說，立委或立法院涉及國家安全及機密業務，照理講立法院也要呈報或提報涉及人員名單，立法院卻未曾提報過需要管制人員。

梁文傑表示，監察院擁有調查權，也會接觸到國防外交機密，監察院都有向陸委會提報管制人員名單，目前離職未滿三年列管有12人，政務人員16人、國家機密保護法44人，監察院做法是只要公文列為機密以上，陳辦人員都會列入納管範圍。

梁文傑強調，從陸委會角度，對立法院審議國會聽證調查範圍有特別意見，但希望能夠同時制定立法院觸及國防外交機密時，相關人員出國管制相關行為應該加強規範。