二會羅森柏格 夏立言允：視時機全力協助黨籍立委訪美

國民黨副主席夏立言日前率團訪美，在美東時間9日上午於華府拜會美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），雙方針對台灣政情、兩岸局勢、以及國民黨與美國雙邊關係進行深入討論。會談氣氛融洽，羅森伯格委請夏立言轉達對國民黨主席朱立倫的問候，和對花蓮地震災後重建順利的祝福。

國民黨國際部助理主任須予謙表示，夏立言除了再次轉達朱立倫的致意，也感謝羅森柏格關心花蓮地震後的救難與重建狀況，國民黨「親美、友日、和陸」的外交政策不變，也將持續全力支持美方關注的國防改革方向，深化台美各領域交流。

夏立言於會談期間強調，國民黨永遠是美國最親近的朋友。夏立言表示，包括朱立倫恢復設立駐美代表處和這次率團訪美，都是國民黨親美、親民主的具體展現，而為了台灣的和平、穩定、繁榮，國民黨也將依循兼顧「防衛」（Defense）與「對話」（Dialogue）「2D戰略」，透過對話厚實兩岸和平基礎。

針對羅森柏格歡迎更多國民黨立委訪美，須予謙轉述，夏立言強調只要時機允許，黨國際部和駐美代表處一定全力協助黨籍立委訪美。夏立言也鼓勵美方多與國民黨立委聯繫，相信越多國民黨訪團到訪，美國行政部門、國會、智庫的朋友，絕對能更清楚理解我方支持台灣民主和國防改革的立場。

須予謙指出，這是暨羅森柏格上個月訪台，夏立言於10天內第二度代表朱立倫，分別於台北和華府與羅森柏格會面，同行的包括國際部主任黃介正、國民黨駐美代表秦日新、國際部助理主任沈正浩，雙方長期互動且擁有深厚情誼。