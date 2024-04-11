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監委查蓬萊島雜誌舊案 糾正行政院促國安局改進

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監查蓬萊島雜誌舊案，糾正行政院促國安局改進。圖／聯合報系資料照片
監查蓬萊島雜誌舊案，糾正行政院促國安局改進。圖／聯合報系資料照片

監察委員高涌誠、林郁容今天表示，1984年蓬萊島雜誌訴訟案期間，調查局等機關佈建線民蒐集蓬萊島雜誌社動態資料，並對於蓬萊島雜誌社及相關人員進行監聽等作為，違反自由民主憲政秩序，侵犯人民受憲法保障之權利，糾正行政院，並函請行政院及國家安全局檢討改進。

蓬萊島案是發生在1984年，馮滬祥因蓬萊島雜誌社所刊登的相關文章指摘其著作「以翻譯代替著作」、在台大哲學系事件「充當國民黨的打手」等，故對蓬萊島雜誌社相關人員黃天福、李逸洋、陳水扁等人提起誹謗自訴，後3人各遭判處8個月有期徒刑確定。監委高涌誠、林郁容對當年調查局等行政機關作為有疑，主動發起調查，今天公布調查結果。

查案監委指出，有關蓬萊島雜誌訴訟案，調查局自1984年5月29日至1987年8月21日間佈建數名線民蒐集蓬萊島雜誌社動態資料，並自1984年9月20日至1985年7月10日間對於蓬萊島雜誌社及相關人員進行監聽，將該雜誌社內相關情報定期上報。又警總曾於1984年10月17日舉行「現階段加強文化審檢措施暨現存問題座談會」並列明國安局與警總職責包含「建議在適當時機對違法言論當事人依法追訴、嚴懲不法、以昭炯戒」之任務，黨政不分之情形可見一斑。

查案監委表示，1984年12月17日調查局第三處曾呈報蓬萊島週刊誹謗案調查專報，並依會議中主席裁示各情治單位分辦之事項予以列述，再分別函頒各情治單位，依指示事項續辦回復。這是威權統治當局為控管政治言論，以達鞏固威權統治目的之作為，已違反自由民主憲政秩序，侵犯人民受憲法保障之權利，顯有未當。

查案監委指出，威權時期政治檔案的清查、處理與公開，是落實轉型正義的前提要件，有關蓬萊島雜誌訴訟案，調查局當時在蓬萊島雜誌社內佈建線民蒐集資料，並執行監聽相關人員等任務，監院向調查局調閱該案相關檔卷資料，調查局卻消極以對，顯然目前有關檔案仍有部分缺漏。如查無相關檔案，亦應追究相關主管人員檔案管理不周及移交、監交不實之責，促使主管機關解密及公布政治檔案，期以完整回復歷史真相及促進社會和解。

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