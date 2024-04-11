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盧秀燕訪新加坡行程未公開 蔡其昌批：違反常理

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕訪新加坡行程未全公開，立委蔡其昌認為「違反常理」，市長用政府預算市政訪問，見了誰，應公開透明，不需閃躲。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕訪新加坡行程未全公開，立委蔡其昌認為「違反常理」，市長用政府預算市政訪問，見了誰，應公開透明，不需閃躲。記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕日前訪問新加坡，行程應新國要求保密，昨在市議會遭議員質疑，花人民公帑，但出訪全程猶如霧裡看花，應專案報告，向市民說明。民進黨立委蔡其昌表示這「違反常理」，市長用政府預算市政訪問，見了誰，有什麼心得，議員、市民都有興趣，應公開透明，不需閃躲。

盧秀燕今在議會答詢表示，基於外交禮儀及機制，行程有的可公開有的不可公開。政壇推論「一切盡在不言中」。

盧秀燕日前訪問新加坡，被政界解讀是為2028總統大選鋪路，而盧強調是「市政交流」，無須多想，參訪成果超乎預期；民進黨中市議員江肇國、林德宇認為，市長盧秀燕出訪新加坡，花人民公帑，但出訪全程猶如霧裡看花，主張應提專案報告，向市民說明。但市議會最終未列入專案報告內。

蔡其昌今早出席中興大學獸醫大樓動土典禮，聯訪時表示，盧這種行為「違反常理」，市長做市政訪問，見了誰、有啥心得，議員、市民也有興趣，用政府預算去做這些事情，市民會關心他們的錢 用在哪裡，市長要坦然面對，見了誰、講了甚麼話，不須隱瞞、公開透明、不須做閃躲。

新加坡 盧秀燕

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