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紐西蘭開放進口台灣鳳梨 外交部盼增進台紐經貿合作

中央社／ 台北11日電
農業部9日宣布，台灣與紐西蘭雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨即日起可輸往紐西蘭。圖為高雄市苓雅區一家水果店，民眾選購鳳梨。中央社
農業部9日宣布，台灣與紐西蘭雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨即日起可輸往紐西蘭。圖為高雄市苓雅區一家水果店，民眾選購鳳梨。中央社

紐西蘭政府開放進口台灣鳳梨外交部今天表示，感謝兩國相關團隊的合作與努力，期盼未來能推動更多台灣優質農產品輸出至紐西蘭，增進台紐經貿合作夥伴關係。

外交部上午發布新聞稿表示，台紐雙方4月9日召開「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC），簽署增修「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，歷經近8年諮商努力成功新增鳳梨為可輸紐品項，為台灣農產品拓銷國際市場的重大突破。

外交部指出，對此表示高度肯定，並感謝兩國相關團隊的合作與努力，期盼未來能推動更多台灣優質農產品輸出至紐西蘭，增進台紐經貿合作夥伴關係。

外交部表示、今年為ANZTEC簽署第11週年，台灣為紐西蘭第7大貨品出口市場，雙邊貿易額逾16億美元。兩國將持續在此架構下加強雙邊經貿、農業、文化及原住民族等領域交流，為兩國人民創造最大福祉，深化台紐合作情誼。

外交部 紐西蘭 鳳梨

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