揭綠地方議員酒後擾張涵雅女歌手 徐巧芯：地方告知非第一次

國民黨立委徐巧芯昨在臉書揭露，民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名於春酒場合，拉扯女歌手張涵雅的影片。徐巧芯今天再表示，據地方透露，陳建名非第一次，地方多有怨言。

徐巧芯昨天說明，陳建名在春酒場合，穿著綠營背心，被拍到試圖強吻女歌手張涵雅，在舞台上不斷出手勾女歌手張涵雅的脖子、緊抱、臉部不斷貼近試圖強吻，完全不管歌手試圖抗拒。不知道民進黨發言人吳崢覺得悚然不悚然？陳建名不僅是公眾人物，還是民進黨新竹市議會黨團總召，更是新竹市前市長林智堅暗自欽點的「下一任新竹市長人選」。

徐巧芯表示，該活動是在數周前的晚上，在喜來登飯店的餐會發生。被騷擾的女歌手甚至是餐會主人的太太。民進黨團總召柯建銘、立法院前院長蘇嘉全當天皆都有出席該場合。

徐巧芯今天補充，此影片是在三月底一場春酒上，媒體拍攝到的。現場還有其他觀眾拍攝到相關畫面，陳建名在春酒舞台上，跟女歌手拉扯，女歌手當下動態是希望甩開他，不過他還是不斷靠近。該張姓女歌手後續雖表達沒有感覺到不舒服，陳建名也承認是酒後失態。