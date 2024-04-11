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影／2026藍營雙北「李安配」聯手？ 蔣萬安四兩撥千斤笑回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會專案報告兒虐案及寶林食物中毒案。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會專案報告兒虐案及寶林食物中毒案。記者林麗玉／攝影

2026藍營新北市長人選誰來戰？目前呼聲高的北市副市長李四川昨天在議會備詢時，被民進黨議員洪健益問及，「會選新北市長嗎？」李四川則開玩笑說「如果你現在講『我挺你』我就考慮」。台北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告，媒體問蔣，2026是否會「李安配」？北市蔣萬安選連任、新北由李四川參選？蔣萬安則笑著四兩撥千斤回應。

蔣萬安說，台北市今天剛好是正式宣布要舉辦第一屆有台北市東尼獎的台北戲劇獎，記者提到李安，他希望培養優秀的戲劇人才。

蔣萬安今天赴議會專案報告兒虐案及寶林食物中毒案，媒體會前堵訪蔣萬安，問及藍營的2026是否會有「李安配」？新北李四川與北市蔣萬安連線？蔣萬安一聽到題目還一頭霧水問「李安？」會意過來才稱，台北市今天剛好是正式宣布第一次舉辦台北戲劇獎，也就是國外像的東尼獎，希望能培養優秀的戲劇人才。

李四川 蔣萬安

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