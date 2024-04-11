澄清未遭竹市議員陳建名強吻 女歌手張涵雅喊：誤會

有網路媒體今在影音平台放上一段影片，畫面顯示民進黨新竹市黨部主委陳建名出席活動，在台上搭肩、摟著知名女歌手張涵雅，還疑有低頭朝張親近等涉嫌性騷等動作。陳建名聲明強調絕無騷擾意圖或強吻，張涵雅今晚也在臉書發文表示，是因背對觀眾造成誤會，「本人在當下感受也並無不妥」，請外界無須看圖說故事。

張涵雅是知名台語歌手，也是新竹市議員吳國寶妻子，3月29日在新竹縣的台灣省不動產公會第11屆第一次會員代表大會，當天吳國寶被推舉為新任理事長，張涵雅盛裝出席並上台表演，未料陳建名當晚飲酒後與她的互動，引發軒然大波。

依該段網路社群瘋傳的影片顯示，陳建名在台上拿起麥克風往張涵雅方向走去，先是勾脖、搭肩，接著低頭往張涵雅的身體靠近，疑似有性騷擾行為，但兩人當時背對台下，引發揣測議論。

張涵雅今晚在臉書發文說明，陳建名議員與他先生是議會同事，私下也是很好的朋友，當晚陳建名議員與劉學甫合唱後，非常開心的過來恭喜她先生吳國寶就任省聯合會理事長，並詢問是否能再與我合唱一首。

張涵雅表示，因影片裡陳建名議員與她都背對觀眾，讓觀看者產生誤會，一切過程並無新聞報導所訴，「本人在當下感受也並無不妥」，請外界無須看圖說故事，引發不當揣測及事端。造成誤會懇請各界見諒及明鑒，謝謝大家的關心。

吳國寶也在臉書發文表示，3月29日邀請陳建名議員出席他接任台灣省不動產公會理事長授證餐敘，兩人是議會同事，亦是多年好友，當天建名議員與歌手友人在台上唱歌非常融洽也非常開心，歌曲結束後他過來向他太太表達恭喜國寶就任省聯合會理事長，並詢問是否能再與他太太合唱一首。

吳國寶說 ，因影片裡陳建名議員與他太太都背對觀眾，讓觀看者產生誤會，且當時他正在台下，陳建名議員絕無強吻及騷擾我太太，當下太太也並未向他表達不舒服的情事，切勿以訛傳訛，造成外界誤解。造成各位好友誤會及擔心也請見諒及明鑑。