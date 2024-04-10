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肢體接觸女歌手 陳建名澄清 民進黨中央將速啟性平調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯昨晚在臉書爆料，民進黨新竹市議員、新竹市黨部主委陳建名在一場春酒場合試圖強吻女歌手，徐巧芯直言「我感到毛骨悚然！」陳建名表示，他與女歌手有肢體接觸，是因為討論合唱歌曲，絕無騷擾之意圖或強吻一事。圖／陳建名提供
國民黨立委徐巧芯昨晚在臉書爆料，民進黨新竹市議員、新竹市黨部主委陳建名在一場春酒場合試圖強吻女歌手，徐巧芯直言「我感到毛骨悚然！」陳建名表示，他與女歌手有肢體接觸，是因為討論合唱歌曲，絕無騷擾之意圖或強吻一事。圖／陳建名提供

國民黨立委徐巧芯昨晚在臉書爆料，民進黨新竹市黨部主委陳建名在一場春酒場合試圖強吻女歌手，徐巧芯直言「我感到毛骨悚然！」陳建名今天表示，他與女歌手有肢體接觸，是因為討論合唱歌曲，絕無騷擾之意圖或強吻一事；民進黨中央表示，將速啟性平調查，若內容屬實必送黨紀處分，絕不寬待。

陳建名在臉書發布聲明指出，「本人於3月29日受邀出席台灣省不動產公會會員大會，由於我和新接任理事長的吳國寶議員既是議會同事，亦是多年好友，當天氣氛融洽，並受邀上台唱歌，過程中與吳國寶議員夫人張涵雅小姐有肢體接觸，係因討論合唱歌曲，但絕無騷擾之意圖或強吻一事。」

陳建名說，被爆料影片明顯經過剪輯、斷章取義，呼籲有心人不要借題發揮，但對於他酒後失態的肢體接觸，在此誠摯向吳國寶議員、張涵雅小姐致上萬分歉意。

國寶 議員

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