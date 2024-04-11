施明德在家停靈百日 月底火化

民進黨前主席施明德今年一月十五日、八十三歲生日當天過世。知情人士指出，施明德妻女決定低調辦理後事，不設靈堂、不辦公祭；在家停靈百日後，預計四月底火化。施明德家屬昨低調以對，未有進一步說法回應。

民進黨前主席許信良曾經公開倡議政府國葬施明德，但府方未有下文。對於是否有國葬、褒揚令等，總統府昨無回應。

許信良在施明德過世後曾表示，施明德在台灣歷史的地位，絕對堪比明治維新的戰神西鄉隆盛之於日本歷史，建議民進黨政府以國葬禮敬施明德。

知情人士指出，考量施明德對生死相當豁達，早就交代其後事處理以簡樸、低調為主，目前已有共識，應以不發訃聞、不設靈堂、不辦公祭，也不舉辦追思會及音樂會，待百日後擇期火化的方式進行，火化時間預計在四月底進行，骨灰將安厝家中。