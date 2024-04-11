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韓國瑜掌民主基金會 執行長盧業中擬6月17日上任

聯合報／ 記者唐筱恬陳熙文／台北報導
台灣民主基金會昨天下午召開董事會，會中董事共同推舉立法院長韓國瑜擔任新任董事長。記者潘俊宏／攝影
台灣民主基金會昨天下午召開董事會，會中董事共同推舉立法院長韓國瑜擔任新任董事長。記者潘俊宏／攝影

台灣民主基金會昨天下午召開董事會，會中董事共同推舉立法院長韓國瑜擔任新任董事長，而原任基金會執行長黃玉霖已在數天前提出辭呈，昨天下班後生效，由現任副執行長廖達琪暫代執行長；韓國瑜指派的新任執行長、政大教授盧業中擬於六月十七日上任。

盧業中昨表示，「一切尊重基金會程序」，未來將致力讓國際上理解台灣是多元民主社會，並推動基金會持續創新，與國際民主社群接軌。

民主基金會上周才發出新聞稿通知四月十日開會，韓國瑜因早有安排外賓接見行程，無法出席基金會開會。身兼民主基金會代理董事長的外交部吳釗燮昨受訪時表示，曾在四月二日拜會韓國瑜時，當面通知召開董事會一事，並獲得韓國瑜諒解，而韓也向他表示自己有其它行程，無法處理會務，因此由代理董事長繼續主持會議。

民主基金會昨天下午二時卅分開會，政府代表林佳龍、政黨代表林飛帆等人未到場。據了解，外交部長吳釗燮在會議中特別強調，基金會近期經歷風風雨雨，但基金會本身是跨黨派屬性，希望大家一起合作，替台灣拓展外交關係，隨後鼓掌通過新任董事長韓國瑜上任。

基金會在董事會結束後發出新聞稿指出，基金會出席董事共同推舉韓國瑜擔任基金會董事長，並通過本會第八屆董事名單、監察人名單及民國一一二年度決算案。而基金會在順利完成董事長推舉及通過董事、監察人換屆名單之後，執行長黃玉霖的行政職務也告一段落。

吳釗燮 外交部 韓國瑜

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