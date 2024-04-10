民主基金會董事會 推舉韓國瑜出任董事長

總統當選人頼清德今天（10日）公布第一波新內閣人事，但包括已正式宣布的行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等4人，以及被宣布「內定」部長的前立委劉世芳等人，種種跡象都顯示，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦並沒有被納入「新內閣」人事。民進黨內普遍看法是林佳龍、鄭文燦兩人將直攻2026年台北市長、新北市長選舉。 對此民進黨內派系人士說，不在新政府首波內閣人事名單內對林佳龍來說可能更自由，但對鄭文燦來說，政治前程卻半點不能自己做主，鄭文燦的「下一步」究竟為何，變數仍多。...

2024-04-10 17:24