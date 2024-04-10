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民主基金會董事會 推舉韓國瑜出任董事長
台灣民主基金會今下午召開董事會，順利推舉出新任董事長，由立法院長韓國瑜擔任新任董事長。民主基金會並指出，基金會執行長黃玉霖已在數天前提出辭呈，今日下班後即生效。
台灣民主基金會今發出新聞稿指出，基金會在今日下午2時30分召開第七屆第六次董事暨監察人聯席會議，會中全體出席董事共同推舉韓國瑜擔任基金會董事長，並通過本會第八屆董事名單、監察人名單以及112年度決算案。
新聞稿指出，基金會在順利完成董事長推舉以及通過董事、監察人換屆名單之後，執行長黃玉霖的行政職務也告一段落，並已於數日前提出辭呈，將於本日下班後即生效。
黃玉霖表示特別感謝前董事長游錫堃、副董事長吳釗燮，及全體董事和監察人，以及基金會所有同仁的支持和照顧。
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