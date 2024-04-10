快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

傳中國擬邀朱立倫訪問 綠委盼傳達台灣主流民意

中央社／ 台北10日電

傳中國有意邀請國民黨主席朱立倫在520後率團訪中，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，如果能創造對話、釋出和平訊息等，這是好事，但希望前往中國時要傳達台灣主流民意。

傳中國有意邀請朱立倫在520後率團訪中，國民黨文傳會主委李彥秀9日表示，朱立倫向來關注兩岸及美方交流，如有任何出訪規劃，一定會跟大家報告，各界不需要有太多揣測。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問黨團對上述議題看法。

吳思瑤表示，不管是目前在中國訪問的前總統馬英九，還是未來可能由朱立倫帶團的中國之行，民進黨團立場一致，就是希望到中國訪問，能創造對話、合作機會，釋出和平訊息，基本上黨團都認為是好事。

吳思瑤指出，不過前往中國訪問的發言非常重要，一定要傳達正確的台灣民意，而且要傳達台灣的主流民意，不管是馬英九或是未來任何前往中國的跨黨派或單一政黨參訪團，民進黨團都是同樣的呼籲。

朱立倫 民進黨 馬英九

延伸閱讀

馬習二會下午登場 綠委：馬被當成對抗民主同盟棋子

傳陸方擬邀朱立倫率團訪問 謝龍介：完全沒聽說、應邀請台灣各政黨

朱立倫參拜突下大雨 奉天宮董事長：「富雨」淋到會發財

傳陸擬邀朱立倫520率團訪問 國民黨回應了

相關新聞

促成統神與吳崢大戰 徐巧芯酸吳亂開戰又縮起來

黃子佼案引發各界關注。由於統神日前發言表示「我也想Ｘ未成年」，民進黨發言人批評國民黨近期還邀請統神教授網路空戰技巧，令人...

影／徐巧芯稱林佳龍選北市長會笑出來...蔣萬安表情曝光了

準總統賴清德首批人事宣布，交通部前部長林佳龍沒在這波人事名單內，外界認為，未來林佳龍選北市長可能性高，國民黨立委徐巧芯酸...

朱立倫批賴選出「最聽話內閣」將在國會面對「非常大挑戰」

準總統賴清德今天公布最新內閣名單。國民黨主席朱立倫批評，這是最聽話的內閣，民進黨號稱希望組成最專業、有民意的民主大聯盟，...

郝龍斌質疑「放水京華城案容積率」柯文哲：有問題就去告

民眾黨黨主席柯文哲日前遭控在台北市長任內提供京華城案高容積率，疑圖利廠商上百億元，對此，目前人Long stay雲林輔選...

再生醫療雙法拚520送立院 免人體試驗僅剩2條件

人口走向高齡化，讓基因遺傳疾病、癌症等醫療需求持續增加，新興再生醫療變成不可忽視的治療方。衛福部推出「再生醫療雙法」為再...

影／蕭美琴談「戰貓」精神 靈活並在困難環境中生存

準副總統蕭美琴下午出席上市櫃公司協會舉辦的「台灣女力論壇」。蕭美琴表示自己在美國擔任外交官時，形容自己是「戰貓」，並非只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。