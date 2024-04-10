傳中國擬邀朱立倫訪問 綠委盼傳達台灣主流民意

傳中國有意邀請國民黨主席朱立倫在520後率團訪中，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，如果能創造對話、釋出和平訊息等，這是好事，但希望前往中國時要傳達台灣主流民意。

傳中國有意邀請朱立倫在520後率團訪中，國民黨文傳會主委李彥秀9日表示，朱立倫向來關注兩岸及美方交流，如有任何出訪規劃，一定會跟大家報告，各界不需要有太多揣測。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問黨團對上述議題看法。

吳思瑤表示，不管是目前在中國訪問的前總統馬英九，還是未來可能由朱立倫帶團的中國之行，民進黨團立場一致，就是希望到中國訪問，能創造對話、合作機會，釋出和平訊息，基本上黨團都認為是好事。

吳思瑤指出，不過前往中國訪問的發言非常重要，一定要傳達正確的台灣民意，而且要傳達台灣的主流民意，不管是馬英九或是未來任何前往中國的跨黨派或單一政黨參訪團，民進黨團都是同樣的呼籲。