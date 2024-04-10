綠委批藍侵犯監察權 羅智強邀請合作修憲廢監察院
立法院司法及法制委員會今天舉辦「國會改革」公聽會。民進黨立委鍾佳濱批評，民進黨向來主張拿掉監察權，而國民黨現在想維護監察權，卻又要侵犯監察院的調查權。輪到國民黨立委羅智強發言時則說，他相當支持廢除監察院，到時候會找鍾佳濱一起連署，修憲廢掉沒有憲政作用的監察院。
鍾佳濱指出，國民黨立委提出的國會改革法案版本可以下一個註腳，叫做「三不一沒有」，包括中文不好、憲法不好、記錄不好、沒有為人民做主的素養。
鍾佳濱說，無人反對擴充國會調查權，不過加了藐視國會罪就有問題，中文的藐視是相當主觀的，是單方面的判斷行為，是不確定的抽象概念，不應用來作為聽政權及調查權的基礎，
鍾佳濱表示，國民黨立委這段期間不斷批評監察院效能不彰，還把司法人員叫過來立法院當作行政官員質詢。
鍾佳濱提及，如果國民黨立委認為國會有調查權、聽證權，就不要忘記藍營現在還誓死捍衛的監察權。民進黨向來主張就是拿掉監察權，回到三權分立，國民黨不能要求五權分立，又侵犯監察院的調查權。
羅智強則表示，鍾佳濱主張要廢除監察院，他其實也非常支持，自己提修憲案的時候會找鍾佳濱，希望一起支持，朝野共同合作，將沒有憲政作用的監察院廢掉。
羅智強說，鍾佳濱說國民黨憲法不好、中文不好，其實也滿有勇氣的，這是一口氣將民進黨總統當選人賴清德、即將擔任行政院副院長的鄭麗君通通打臉。因為這些人以前都將聽證調查、藐視國會當作神聖之志，過去長期支持相關法案，看起來這群人都是憲法不好、中文不好。
羅智強又酸，他要替這些人說句話，賴清德、鄭麗君等人應該只是記性不好，換了位置就換了腦袋，他已經提了2016年民進黨國會改革版本，一字不漏，希望不會被評為憲法不好，中文不好。
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