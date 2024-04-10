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女性終生花費10萬購買生理用品 朝野立委疾呼修法免稅

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊（右3）偕同小紅帽協會、台北市婦女新知協會，今天在立法院舉行「平權友善向前邁進，朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立委黃珊珊（右3）偕同小紅帽協會、台北市婦女新知協會，今天在立法院舉行「平權友善向前邁進，朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會。記者林銘翰／攝影

立法院財政委員會今天審查「加值型及非加值型營業稅法」修正草案，攸關女性生理用品免徵營業稅，民間團體與跨黨派立委舉行記者會，呼籲參考過去台北市政府的經驗，透過修法推動生理用品補助計畫，讓受益對象擴增到全國女性國民。

根據小紅帽協會調查，在台灣經歷月經的人，一生需要花費最低10萬元，亦即每個月至少250元購買生理用品，民眾黨立委黃珊珊偕同小紅帽協會、台北市婦女新知協會，上午在立法院舉行「平權友善向前邁進，朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會，呼籲財政委員會盡速審查「加值型及非加值型營業稅法」條文修正草案。

黃珊珊呼籲，除了法案之外，中央政府應該參考台北市政府過去推動生理用品補助制度，由政府編列預算，每人每月補助一定額度，提供民眾免費購買生理用品，實質達成政府提供免費生理用品的目標。

民進黨立委莊瑞雄表示，減緩和消弭月經貧窮，已經成為多數國家的重要目標，台灣各地方政府也逐漸重視，教育部在前年開始施行「各級學校提供免費生理用品」的新政策，自己更連續兩屆提出學校衛生法修法，期望藉由入法將政策常態化，鼓勵學校積極推動月經知識等教育。

莊瑞雄強調，雖然大家分屬不同黨派，但是就議題有相似看法，對於修法提案樂觀其成，期待進一步落實性別平等、消弭月經貧窮。

國民黨立委萬美玲呼籲，目前三黨都有高度共識，財政部應該支持修法，弭平稅制及社會帶來的性別不平等，並且減輕女性額外的賦稅負擔，除了藉由推動免稅，也希望透過政府的實際補助、發放生理用品，提升全國民眾的性平意識。

民眾黨立委吳春城則笑說，他是代表女兒出席記者會，女性為社會付出與貢獻，在應享有的權利方面，仍然有改進的空間，因此在生理用品的花費及使用，就是最貼近大家生活、感受最深切的議題。

修法 北市 記者會

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