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促成統神與吳崢大戰 徐巧芯酸吳亂開戰又縮起來

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

黃子佼案引發各界關注。由於統神日前發言表示「我也想Ｘ未成年」，民進黨發言人批評國民黨近期還邀請統神教授網路空戰技巧，令人「毛骨悚然」，統神不滿，昨晚與吳崢在直播上槓上。促成雙方對談的國民黨立委徐巧芯表示，吳崢批評後卻縮起來，連衛福部次長王必勝外遇都不敢回答，吳崢表現辜負自己期待。

徐巧芯昨天在網路上發現吳崢與統神都希望與對方通話，透過關係促成兩人對話。統神與吳崢在網路上爭執30分鐘左右。

統神在直播中認為自己指的未成年是17歲，要求吳崢回去要求民進黨修法，不可與16至18歲者發生性關係。同時還不斷質問吳崢，「王必勝找小三還能升官你就不毛骨悚然嗎？」吳崢回應，並沒有要引導大眾認為統神戀童，而民進黨內部爭議，自己也用過「憤怒」來譴責當事人。

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徐巧芯今天表示，吳崢批評統神後，現在卻縮了，改口攻擊是指國民黨，根本硬拗，連王必勝問題都不敢回答。這場辯論辜負自己的期待，每個人皆有想法，錯誤想法的實踐會受到法律制裁。

徐巧芯指出，她更看不起高喊民主進步的政黨，但不斷發生外遇事件、租房8000元、性愛自拍、召妓、在高雄市府辦公桌發生性關係，一手摸乳、一手念經，難怪民進黨推動通姦除罪，這些不良示範比較毛骨悚然。

吳崢 徐巧芯 民進黨 統神

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