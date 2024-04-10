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一句說謊的權利引爭議 林智潔今天重新解釋

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天再針對「國會改革」開公聽會。記者張睿廷／攝影
立法院司法及法制委員會今天再針對「國會改革」開公聽會。記者張睿廷／攝影

立法院司法及法制委員會今天舉辦「國會改革」公聽會。陽明交大法律學院教授林志潔在前一場公聽會中，一句我國法律上被告可保持緘默，可以「說謊」引發藍委批評。林智潔今天表示，她上周是想確保一般人民權利，而且在「立法委員行為法」中欠缺自律的情形下，要對不配合的民眾課予藐視國會罪，有正當性問題。

林志潔在今天公聽會發言時，開口就對「說謊的權利」進行解釋。林志潔說，在上周公聽會時，提到大法官釋字585號解釋，確實提到立法院有監督行政機關需要，可作文件調閱以外的調查，能要求人民來協助與幫忙，但從私部門觀點來看，討論擴大調查權後，一般人民、私法人團體企業如果不配合，會被定為藐視國會罪，是否違反程序、牴觸憲法？林志潔強調是特別以刑法中關於被告、證人的權利來說明，提到的都是確保一般人民權利。

林志潔表示，國會調查權擴大，人民也應享有不自證己罪，甚至可以拒絕陳述，被告即使說謊、煙滅證據，也不應被加諸藐視司法罪。

林志潔指出，立委享有國會言論免責權，但不代表今天行使所有職權，都能豁免於一般法律責任。目前立委行為法，欠缺自律規範，在這樣的情形下，對於不配合的人民課予藐視國會罪，在程序正當性是有問題的。林志潔還慶幸現在設備發達，發言都有錄音錄影，否則自己將百口莫辯。

司法 林志潔 立法院

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