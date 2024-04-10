影／推動兩性平權 朝野立委擬提女性生理用品免稅法案

繼2015年新加坡「馬習會」，2024年「馬習二會」今天（4月10日）下午將在北京人民大會堂登場，前總統馬英九和中國大陸領導人習近平，相隔9年後對兩岸關係發表的談話內容，將再度受到國內和國際關注。台灣總統當選人賴清德520將就職，新政府今天公布第一波內閣人事，美日峰會今天同步在華府舉行，緊接著是美日菲領袖峰會，馬習二會對將上任的賴政府及東亞情勢影響，同樣成為焦點。

2024-04-10 11:50