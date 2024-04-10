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影／推動兩性平權 朝野立委擬提女性生理用品免稅法案

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
為推動兩性平權，民眾黨立委黃珊珊（右二）及吳春城（左二）、國民黨立委萬美玲（左一）、民進黨立委莊瑞雄（右一）今天舉行記者會，要求財政部支持女性生理用品免營業稅提案。記者潘俊宏／攝影
為推動兩性平權，民眾黨立委黃珊珊（右二）及吳春城（左二）、國民黨立委萬美玲（左一）、民進黨立委莊瑞雄（右一）今天舉行記者會，要求財政部支持女性生理用品免營業稅提案。記者潘俊宏／攝影

為推動兩性平權，民眾黨立委黃珊珊及吳春城、國民黨立委萬美玲、民進黨立委莊瑞雄今天在立法院舉行記者會，表示三黨均有共識，各自提案要求財政部修法，將女性生理用品免營業稅法案的「加值型及非加值型營業稅法」第八條條文修正草案送出委員會，使受益對象擴增至全國女性。

黃珊珊表示，雖然我國是東亞國家中最進步的國家之一，但是我國女性在日常生活中仍然面對著自然及人為的不平等，就自然的不平等而言，生理女性每月都會經歷生理期及生理期所帶來之生理、心理改變不適與負擔，人為的不平等是女性的薪資比男性還少，卻要負擔生理用品的費用支出。

萬美玲表示，這個法案很難得獲得朝野的支持，各個草案版本也都很成熟，月經貧窮議題不只是台灣關心，世界還有許多國家已經在做，因為女性從12歲起到50多歲都會有月經，生理用品對女性有不可替代的必需性，不能與其他民生用品類比，財政部不應該擔心破窗效應也有其他民生用品要求免稅，反而應該協助商家建立免稅系統，共同消弭稅制與社會帶來的性別不平等，減輕女性負擔，也可實質提升民眾的性別意識。

性別 生理期 萬美玲

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