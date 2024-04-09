批民進黨突襲否決藍白委復議案 國民黨團：冷血心態昭然若揭

民進黨團今早於立法院會提變更議程，否決了國民黨立委及民眾黨團所提的復議案。國民黨團批民進黨立委突襲外，趁0403花蓮大地震、往生災民頭七之日，趁人之危，冷血心態昭然若揭。

民進黨立法院黨團今早於立法院會中，提案變更議程，處理國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及台灣民眾黨立法院黨團的民國113年總預算解凍報告復議案，民進黨團反對，經表決，4案復議案未通過。

國民黨團批，0403花蓮發生規模7.2的強震，國人不幸有13人因此往生，今天正是頭七之日，花蓮從上到下仍在救災、搶救及找尋失蹤國人的下落，也正為高達1471戶災民，未來的生活的如何安頓？苦惱組合屋是否能比照九二一災民可以有可暫時棲身之所時，驚聞民進黨立法院黨團今日在立法院院會發動突襲，針對特定議案進行表決，此毫無人性的作法，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

國民黨團強調，今天是4月9日，也是往生災民頭七之日，花蓮人正為在震災中喪失生命的鄉親舉行追悼法會之際，民進黨團居然甲級動員，進行突襲式的表決，企圖以人數優勢要讓其尚未付委的提案交付委員會審查，此舉是標準的趁人之危、趁虛而入，政黨利益至上，不把民生社稷福祉、國人的觀感放在心上，如此冷血心態，昭然若揭、天人共鑑。

國民黨團表示，請問民進黨團，請問民進黨團總召柯建銘，今天民進黨團趁災民頭七之日發動甲級動員，突襲在野黨團，此時此刻救災重要還是趁機奪取政治利益重要？國民黨團提醒民進黨團立委諸公，民進黨執政及立法委員的權力皆來自於人民，如此的行徑只會讓全民看破手腳，民進黨為了個人及政黨私利可以不擇手段。在此奉勸民進黨，政治不外乎人性，失去人性也將失去民心，民進黨應懸崖勒馬，回頭是岸。

國民黨團稱，要問民進黨團及行政院，此時全國成千上萬的受災民眾最期盼的「0403震災重建暫行條例」行政院開始準備了嗎？民進黨團準備好了嗎？「0403震災重建暫行條例」才是此時花蓮鄉親及全國受災民眾最希望看到中央政府及執政團隊拿出具體的作為，民進黨團、民進黨政府看到了嗎？聽到了嗎？