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民眾黨團擬修法嚴懲兒少性剝削行為 散布愈多量刑愈重

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
面對兒少性剝削，民眾黨團立委黃珊珊（中）、吳春城（左）、陳昭姿（右）上午在立法院舉行「保護兒少、完善修法、嚴懲數位性暴力」記者會，表示各網路論壇販售、散布兒童或少年之性影像仍十分嚴重，呼籲嚴懲數位性暴力，完善修法保護兒少。記者曾學仁／攝影
面對兒少性剝削，民眾黨團立委黃珊珊（中）、吳春城（左）、陳昭姿（右）上午在立法院舉行「保護兒少、完善修法、嚴懲數位性暴力」記者會，表示各網路論壇販售、散布兒童或少年之性影像仍十分嚴重，呼籲嚴懲數位性暴力，完善修法保護兒少。記者曾學仁／攝影

藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片，修法保障兒少權益的呼聲再起，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，民眾黨團將啟動修法程序，訂定法官的量刑基準，重點在於「散布愈多、量刑愈重」，預計在一周內舉行公聽會，釐清現行法規不足與執法缺漏，杜絕性剝削產業鏈橫行的亂象。

民眾黨立法院黨團上午舉行「保護兒少完善修法，嚴懲數位性暴力！」記者會，黃珊珊指出，立法院在2023年1月三讀通過數位性暴力四法，然而法案施行至今，網路論壇販售、散布兒少性影像仍然氾濫，突顯現代數位化科技時代，日益惡化的數位性暴力危機。

黃珊珊說明，對於持有、散布、販售、製造兒少性影像者，現行法規已經訂有相關處罰，不過受限於法官裁量權，導致刑度有所差異，應該就被害者的年齡、影像露骨程度、殘虐程度及加害者資歷，訂定不同的量刑標準，而且觀看形同助長犯罪，在台灣的影像購買者，往往只會被判易科罰金或緩刑，民眾黨團也會研擬修法。

黃珊珊表示，民眾黨將會促進相關機關連線，阻止影片外流後被加速傳播觀看，而政府也必須建立性犯罪相關資料庫，透過地方社政、警政與民政單位加強重點列管，強化社會安全網，防範重複犯罪，呼籲各界正視這些問題，防止數位性暴力是全民的責任。

民眾黨立委陳昭姿說，兒少權益遭受侵害零容忍，現行法規的強度、力度顯然不足，民眾黨團除了啟動修法討論，還會廣邀相關團體、學者在一周內舉辦公聽會，重新檢視法規完善修法，未來也不排除採取強制性治療手段，有待公聽會與專家學者共同討論。

民眾黨團幹事長吳春城認為，性別平權、遏止性剝削有賴教育推動，然而目前台灣的道德教育仍舊不足，建議地方政府要有專責單位，成立性騷擾防治中心，在職場上簡化申訴流程，列為工作場所勞動檢查項目，網路平台業者則可以導入AI機制，使用人工智慧預先偵測、提早通報與盡速下架，有效阻止性剝削影像的散布。

修法 民眾黨 黃珊珊

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