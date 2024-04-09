影／花蓮大地震震出偷工減料？新北土城受災戶要求市府徹查

日前0403花蓮大地震造成新北市土城區延和路上台北一家親大廈結構毀損，今天住戶舉行記者會表示從崩裂的柱子看裡面的鋼筋，跟原先設計圖不符，有缺少鋼筋數目及用號數更少的鋼筋，質疑原先建商偷工減料讓房屋在這次地震中那麼容易就造成毀損，要求新北市府徹查。

新北市土城區延和路上的台北一家親大廈在0403花蓮大地震中毀損，一樓騎樓柱子出現鋼筋外露、結構扭曲、磚塊水泥掉落，市府也在地震隔天進行預防性補強。今天住戶出面舉行記者會表示從現在崩壞的柱子看進去，發現鋼筋數目和原先設計圖不同，質疑原先建商偷工減料造成這次災害產生。

薛姓主委表示C2柱子清點出來主筋有13支鋼筋其中有8號及10號鋼筋，但設計圖上卻是20支10號鋼筋，直接少了7支鋼筋且號數不對；另一支C3柱子設計圖上是8支10號鋼筋12支8號鋼筋，但現在也是只有13支鋼筋，兩支毀損的柱子主筋皆少了7支鋼筋；而箍筋設計圖上是4號鋼筋，但現在實際看到卻是3號鋼筋，設計圖上原標示是三支一束，希望營造及監造單位出來說明。

薛姓主委強調房屋如果鋼筋量是夠且沒有偷工減料，再經過補強後住戶是願意回來居住，但現在裸露的鋼筋就是百分百少了三分之一的鋼筋量，對於住戶來說非常害怕，希望有結構技師來解釋為何少掉那麼多支鋼筋，要求新北市府徹查。 新北市土城區延和路上的台北一家親大廈在0403花蓮大地震中毀損，一樓騎樓柱子出現鋼筋外露、結構扭曲、磚塊水泥掉落，市府也在地震隔天進行預防性補強。記者季相儒／攝影 新北市土城區延和路上的台北一家親大廈在0403花蓮大地震中毀損，一樓騎樓柱子出現鋼筋外露、結構扭曲、磚塊水泥掉落，市府也在地震隔天進行預防性補強。記者季相儒／攝影 薛姓主委表示C2柱子清點出來主筋有13支鋼筋其中有8號及10號鋼筋，但設計圖上卻是20支10號鋼筋，直接少了7支鋼筋且號數不對。記者季相儒／攝影 C2柱子清點出來主筋有13支鋼筋其中有8號及10號鋼筋，但設計圖上卻是20支10號鋼筋，直接少了7支鋼筋且號數不對。記者季相儒／攝影 C2柱子清點出來主筋有13支鋼筋其中有8號及10號鋼筋，但設計圖上卻是20支10號鋼筋，直接少了7支鋼筋且號數不對；另一支C3柱子設計圖上是8支10號鋼筋12支8號鋼筋，但現在也是只有13支鋼筋，兩支毀損的柱子主筋皆少了7支鋼筋；而箍筋設計圖上是4號鋼筋，但現在實際看到卻是3號鋼筋，設計圖上原標示是三支一束。記者季相儒／攝影 日前0403花蓮大地震造成新北市土城區延和路上台北一家親大廈結構毀損，已經被新北市政府貼上黃單。記者季相儒／攝影

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