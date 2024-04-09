柯文哲Longstay雲林 談麥寮開發光電和兒虐事件：問題在源頭沒做好

民眾黨主席柯文哲持續雲林Longstay，今天在麥寮鄉長候選人林宜豊的月光下農場品嘗小麥春捲，被問到蔣萬安針對台智光子約問題，柯文哲再次強調，要求北市府把台智光所有簽約內容公開，一切就一目瞭然，半天就可解決的事不要浪費那麼多國家資源。至於虐童案，柯文哲認為一切應從源頭做起而非等事情發生再補救。

柯文哲雲林Longstay為麥寮鄉長補選的候選人林宜豊助選，今天清晨到人潮最多的六輕聯外道路和候選人站在路邊向來往人潮揮手拜票，隨後參訪西螺果菜市場，了解國內蔬果運銷情況，中午回到麥寮在候選人林宜豊經營的月光下農場，品嘗小麥春捲等養生餐。

針對媒體詢問台北市長蔣萬安對台智光只解子約未解母約之事，柯文哲再次強調，這問題講了很多次了，他認為這件事很簡單，台北市政府也不要再蓋牌，把整個案件所有的文件資料全部拿出來，一次上網公開讓大家去看，一次解決不就好了，不必每天在那裡放話，浪費國家時間，他任內的市府的99.8%資料都整理得完整，處理非常容易，不必半天就解決，何必一再浪費時間。

至於麥寮開發光電問題，柯認為能源政策出現那麼多弊案甚至發生槍擊案，很大問題出在程序和法規上，大家想想為何一度電去買九塊，然後再賣三塊多，這就奇怪了，就是因為這種價差才有利可圖，一個正常國家一切照規定來，按部就班還會有什麼問題，大家覺得核電廠很重要，就是怕缺電，在光電法規尚未完備，就硬要去做，造成光電行業變成有利可圖，政商勾結黑道自然就跑出來，日本也有光電風電，很少聽到哪個國家黑影憧憧。