宜蘭員山議員補選4搶1 王義川稱「對手可能買票」 對手怒嗆含沙射影

宜蘭員山鄉縣議員補選周六投票，4名候選人皆以無黨籍參選，民進黨支持前鄉代藍萬義、國民黨支持員山鄉長張宜樺的妻子黃雯如。民進黨政策會執行長王義川今到宜蘭助選時提及「對手可能會賄選買票」，引發不滿；候選人謝萬得說，他不可能賄選，不要含沙射影，說清楚是誰在賄選？黃雯如也表示，支持乾淨選風，反對賄選。另一位候選人劉燦輝未取得聯繫。

外號「青埔憨川」的王義川今陪藍萬義徒步掃街，他說，這次補選對民進黨、對員山來說都很重要，也面臨對手可能會賄選買票，全台都同時補選，反賄選很重要，特別在民主聖地員山，呼籲大家不要為了一點錢，輕易把票賣掉，也請選委會及檢調單防堵賄選，乾淨選出真正能代表民意的縣議員。

王義川表示，陳俊宇擔任立委的表現優秀，這次員山鄉縣議員補選，要繼續讓民進黨支持的候選人藍萬義接續服務鄉親。他話鋒一轉說，「民主選舉沒有都給他們一家在做的，先生做完、太太做，家族政治很沒意思。」

知名音樂人劉家昌則支持黃雯如，他在臉書署名「員山鄉民劉家昌」貼文說，搬到宜蘭員山鄉，一晃3年了，只有兩個字「滿意」。他也表示，員山鄉長選舉，他投了張宜樺，他只投了一票，但有兩個人在做事。黃雯如熱心誠意幫著丈夫照顧鄉民，把鄉民當成家人，大小事一通電話，從不應付，都會解決問題。

劉家昌說，黃雯如的熱心和基督徒的愛心，絕不是夫人干政的那一種。這種人，才是最適合做民意代表，這次眾人推她出來參選縣議員，「我除了支持她，也呼籲員山鄉民，選這個熱心能幹的阿如，把她送進縣議會！」為員山鄉民，謀更多福利，「我們對阿如有信心」。