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痛批詐騙團體太囂張 柯志恩：連花蓮地震救助金都改騙

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委柯志恩（中白衣）今開記者會，要求政府部門重視詐騙集團新手法，並且盡速破案。圖／柯志恩提供
國民黨立委柯志恩（中白衣）今開記者會，要求政府部門重視詐騙集團新手法，並且盡速破案。圖／柯志恩提供

國民黨立委柯志恩今開「網路新型詐騙、社福團體再受害、打詐國家隊拿出方法來！」記者會，多家社福團體、非營利組織及中央官員皆一同參與。柯志恩表示，台灣詐騙手法不斷翻新，近期又找上社福及慈善公益團體，利用民眾愛心、套用個資、要求提供匯款帳號、假裝匯款失敗、再啟動視訊，一連串操作騙光受害者的錢。最近連花蓮的救助金專戶都敢來騙，詐騙集團膽大妄為，吃定政府打詐無能。

台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉說，該協會自3月19日就收到許多188元小額捐款，有匯款者來電詢問是否舉辦捐款可參加抽獎活動，才驚覺發現協會帳戶被詐騙集團利用，總計有350多位受害，經向內湖警局報案，不過警局幾天後卻說無法受理，須由受害人親自在戶籍地報案。這幾天假期仍陸續收到46筆捐款，其中最可憐是一名待產孕婦遭詐光60萬元，還「被貸款」75萬元，損失慘重，求助無門，處境堪憐。

行政院打擊詐欺辦公室李憲明主任對此指出，該手段確實是新的詐騙手法，「呼籲」民眾勿將個資和帳戶外洩，打詐辦公室是任務編組，只能彙整資料，非執行單位。柯志恩質疑，行政院大張旗鼓成立打詐辦公室，難道只能「呼籲民眾」？不能有更積極、有效的具體作為？

刑事局副局長黃壬聰則回應，詐騙集團已走向跨境化、國際化，許多IP和機房設在國外，針對近期社福團體受害，刑事局已受理135件報案、詐騙金額584萬，並透過提款影像已掌握5、6位車手，將會積極偵辦。

數位部產業署平台經濟組副組長施偉仁表示，為減少民眾接觸及誤信詐騙廣告，數位部現正與經濟部研議新增「網路廣告平台業」營業項目，並由數位部主管，將要求網路廣告平台驗證社福團體等廣告刊登者身分。包括刊登公益勸募廣告應審查及揭露許可證號等，從源頭管理，減少假帳號，透過強化身分驗證，迅速下架網路詐騙廣告。

柯志恩表示，民眾希望看到政府單位打詐的成效，而非只是「呼籲」或「提醒」，許多團體雖然受害，但不敢出來開記者會，因為怕上新聞後，捐款者不敢捐款，還可能被捐款人要求退款，政府現在應當做的就盡快逮人，破案，遏阻犯罪繼續發生。

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