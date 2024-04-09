快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

官員說謊無罪、不罰？羅智強批民進黨將立委監督權自宮

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委羅智強（右）、牛煦庭（左）上午在立法院舉行「國會調查權變國會說謊權！掩護官員說謊 綠委揮劍自宮」記者會。記者曾學仁／攝影
立委羅智強（右）、牛煦庭（左）上午在立法院舉行「國會調查權變國會說謊權！掩護官員說謊 綠委揮劍自宮」記者會。記者曾學仁／攝影

立委羅智強與牛煦庭上午在立法院舉行「國會調查權變國會說謊權！？」記者會，表示民進黨2024國會改革法案，竟不罰在國會殿堂說謊之官員，痛批民進黨根本是在阻擋國會改革。

羅智強表示，國會聽證調查權在立法院正密切討論中，然而於立法公聽會上，曾代表民進黨參選立法委員的林志潔一番「官員說謊權」的言論，嚴然是讓官員「說謊無罪、調查無理」。羅智強表示「國會調查權」變成「國會說謊權」，林志潔完全說出民進黨的真實心聲，要將國會改革變成葵花寶典，將立法委員的監督權自宮，然後為行政官員來擴權。

羅智強強調2016年的民進黨版，其實是會處罰在國會殿堂上虛偽陳述的官員，甚至2012林佳龍版，還會處罰在備詢、調查、公聽會時說謊的官員，一年以下有期徒刑並得併科100萬以下罰金，但民進黨2024所提的國會改革法案竟然把虛偽陳述的要件拿掉，讓官員說謊無罪、不罰。羅智強質疑民進黨這次號稱合憲、符合社會環境的國會改革法案，竟然拋棄過去要罰說謊官員的規定，希望民進黨可以知錯能改、撤回這份官員說謊無罪的惡法，立法委員應該要好好捍衛立法權，而不是捍衛官員的說謊權。

國會改革 民進黨 羅智強

延伸閱讀

藍委痛批民進黨國會改革版本 竟想確保官員「說謊」權

國會改革喊確保說謊權 綠營林志潔回應澄清

電子公投拖6年上線 藍委轟擺爛多年白委稱動機可疑

誰把議事堂變足球場？ 羅智強駁吳思瑤：正是新潮流

相關新聞

謝龍介布局2026台南市長？綠營：可敬的對手、不是可怕的對手

國民黨立委謝龍介今天接任國民黨台南市黨部主委，被視為藍營布局2026年台南市長選戰，但謝僅說，「國民黨人才眾多」，尚未鬆...

痛批詐騙團體太囂張 柯志恩：連花蓮地震救助金都改騙

國民黨立委柯志恩今開「網路新型詐騙、社福團體再受害、打詐國家隊拿出方法來！」記者會，多家社福團體、非營利組織及中央官員皆...

調動顧立雄、吳釗燮？「蔡規賴隨」的國安人事布局 會否事與願違

520就職典禮倒數一個多月，媒體披露總統當選人賴清德的第一波內閣人事名單，其中外交國安人事異動，傳由現任國安會秘書長顧立雄接任國防部長、現任外交部長吳釗燮回任國安會秘書長。表面上來看是內部洗牌，保持「蔡規賴隨」的人事布局，但他們任內形象鮮明，反倒有可能變成更具爭議的團隊。...

羅智強推國會調查 批綠委自我設限

「釋字585就有保障國會調查權，應儘速建立國會聽證調查與藐視國會，強化國會監督！」國民黨立委羅智強9日召開記者會，批評民進黨在國會改革上自我閹割，不願制定官員說謊的罰則，呼籲應建立完整聽證調查機制，官員說謊需有一定罰則。同黨立委牛煦庭也說，聽證權的範圍與國會自律都可討論，而非直接說人「毀憲亂政」。

「台南最好」PK「妃常女力」 林俊憲、陳亭妃看板大戰隔空較勁

民進黨立委林俊憲、陳亭妃是下屆台南市長熱門人選，兩陣營近來動作頻頻，彼此「跨區」跑行程已是兵家常事，近來更不約而同掛上新...

對新人事無評論 外交部：吳釗燮兢兢業業照常上班

有媒體今日報導指出，外交部長吳釗燮將於520之後回任國安會秘書長。對此，外交部今表示，吳釗燮一如往常很早就到辦公室辦公，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。