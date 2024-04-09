官員說謊無罪、不罰？羅智強批民進黨將立委監督權自宮

立委羅智強與牛煦庭上午在立法院舉行「國會調查權變國會說謊權！？」記者會，表示民進黨2024國會改革法案，竟不罰在國會殿堂說謊之官員，痛批民進黨根本是在阻擋國會改革。

羅智強表示，國會聽證調查權在立法院正密切討論中，然而於立法公聽會上，曾代表民進黨參選立法委員的林志潔一番「官員說謊權」的言論，嚴然是讓官員「說謊無罪、調查無理」。羅智強表示「國會調查權」變成「國會說謊權」，林志潔完全說出民進黨的真實心聲，要將國會改革變成葵花寶典，將立法委員的監督權自宮，然後為行政官員來擴權。

羅智強強調2016年的民進黨版，其實是會處罰在國會殿堂上虛偽陳述的官員，甚至2012林佳龍版，還會處罰在備詢、調查、公聽會時說謊的官員，一年以下有期徒刑並得併科100萬以下罰金，但民進黨2024所提的國會改革法案竟然把虛偽陳述的要件拿掉，讓官員說謊無罪、不罰。羅智強質疑民進黨這次號稱合憲、符合社會環境的國會改革法案，竟然拋棄過去要罰說謊官員的規定，希望民進黨可以知錯能改、撤回這份官員說謊無罪的惡法，立法委員應該要好好捍衛立法權，而不是捍衛官員的說謊權。