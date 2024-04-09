公投電子連署系統明上線 藍白質疑 中選會擺爛6年

全國性公投電子連署系統明天正式上線，中選會昨天舉行記者會示範，並表示民眾用自然人憑證、輸入身分證字號後，就可完成連署。但立法院二○一七年通過「公投法」修正案、二○一八年開始建置電子連署系統，且同年底就已建置完成，結果電子系統拖了六年才上線，引發藍白立委質疑，中選會執行能力慢半拍？還是刻意拖延？

國民黨立委羅智強抨擊，公投電子連署立法多年，且數位部每年預算更高達二百億元，中選會卻「擺爛多年」，蔡英文總統都要下台了，才把電子連署建置起來，若不是無能，就是故意增加連署門檻、妨礙人民的公投權利；就像民進黨曾喊「公投綁大選」，結果一執政就限縮公投，閹割人民公投權。

民眾黨立委吳春城表示，公投法修正納入電子連署系統以來，每年朝野立委都很關心建置情形，但中選會每年都以資安當作藉口不斷推託，導致上路遙遙無期，至今過了六年多，中選會在五二○交接前上路，到底是有意還是無意？難道今年就解決相關資安問題了嗎？應向大眾說明清楚。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱，公投電子連署系統涉及個人隱私，前期花很多時間整合相關部會意見，後期經過層層測試及考核，力求資安防護安全無虞，中選會不算慢半拍。

針對羅智強提案修正公投法，希望恢復「公投綁大選」，陳朝建表示，現行公投法是每兩年辦理一次公投，考慮到二○一八年選務亂象，期待辦理選務能穩健，尊重立委提案，也會就選務執行部分說明。