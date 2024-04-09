卓榮泰組閣？ 蕭美琴：賴清德將適時說明

總統當選人賴清德第一波內閣名單傳出最快本周公布。副總統當選人蕭美琴昨天到苗栗參加活動受訪表示，賴清德都有些規畫，未來適當的時間會對外說明。至於是否被徵詢內閣人選意見？蕭美琴說，這些都會在未來向大家說明，「我目前沒有任何評論」。

行政院長陳建仁昨被問到，有沒有部會首長會推薦留任？他也表示，對於內閣人事，完全尊重賴清德最後的決定。

有涉外人士表示，為了讓美方安心，賴清德的外交國安人事布局預料變動不大，藉以代表「蔡規賴隨」。但陸委會主委邱太三昨在立法院備詢時，藍營立委直球提問「五二○後還可以看到你？」邱太三沉吟幾秒後說「應該是不會啦」，並重複了兩次。邱太三並自認，有達到蔡英文總統定調的兩岸「維持現狀」目標。

知情人士指出，民進黨前主席卓榮泰出任閣揆的機率非常大；至於副閣揆，有媒體報導將由民進黨前秘書長羅文嘉接任。民進黨人士認為，卓、羅皆屬賴系人馬，「卓羅配」無疑將貫徹賴清德的意志，但這樣安排是否為黨內接受，恐怕要打一個問號。

蕭美琴上月出訪歐洲，傳出疑似遭大陸軍事外交官跟監騷擾，蕭美琴昨天說，出訪一切都非常順利，也謝謝出訪國家熱情的接待，「讓我們可以見到支持台灣、力挺台灣的好朋友」；過程中相關的事件，外交部也跟相關當事國做釐清，但是一切都能圓滿順利，大家非常支持、非常挺台灣，由衷感謝。