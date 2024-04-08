韓國瑜返鄉助選 高喊雲林脫胎換骨「一定要發展高科技產業」
雲林縣虎尾鎮長將於本周六補選，立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人今晚為無黨參選的候選人林嘉弘站台，韓國瑜稱讚雲林藍營立委積極、表現可圈可點，「因為唱名不到3次就要取消質詢」，更指雲林要發展高科技園區，虎尾鎮長一定要能跟縣府、立委配合，才能讓雲林脫胎換骨。
虎尾鎮長候選人林嘉弘今晚在虎尾永興宮廟口開講，韓國瑜、雲林縣長張麗善及立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄，與虎尾鎮農會總幹事蔡武吉等人都到場力挺，張麗善表示，中部科學園區虎尾園區的擴大計畫已經取得土地同意書，虎尾高鐵特定區一定會大發展，要大家團結力量，力挺林嘉弘。
韓國瑜稱讚雲林藍營立委表現可圈可點，打趣說，丁學忠每次在別人質詢他就在旁準備，「為什麼？因為唱名3次不到就要取消，幫他鼓掌一下好嗎」。
韓國瑜說，張麗善日前跪拜媽祖落淚，祈求雲林要脫胎換骨、脫離貧窮，「過去一輪船香蕉外銷日本只能換日本幾台電視機、洗衣機，因為我們沒有能力生產高科技產品，現在我們一個飛機外銷出去的晶片，可以換好幾十億美金」，雲林要脫胎換骨一定要發展高科技產業。
他指出，虎尾鎮長補選很重要是因高科技園區即將設立，林嘉弘會全力配合縣政府把高科技園區做好，「把一切希望放嘉弘身上」，武俠小說中有少林寺、武當派，武當派是後發優勢，雲林就是武當派，條件百分之百有後發優勢，有平整土地、高鐵、大學、台大醫院分院、雙語教育等，一切條件都準備好，就等高科技廠商進駐虎尾。
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