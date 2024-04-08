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萬瑞快速路延伸北海岸...第1階段先到萬里 再評估接金山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長陳建仁（立者）今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（立者）今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影

行政院長陳建仁今天聽取公路局簡報台62線萬瑞快速道路，從基隆市七堵路段延伸到新北市萬里金山方案，延伸到萬里段優先施作，並在辦理綜合規畫時，把再延伸到金山納入評估。陳建仁說，這件不僅是道路工程，也是地方經濟發展的工程、提升鄉親生活的工程。

陳建仁今天下午到萬里翡翠灣，與基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純敬等人，共同聽取交通部公路局長陳文瑞簡報台62線延伸萬里及金山計畫。

陳文瑞表示，台62線延伸到萬里、金山工程有助紓解台2線（基金公路）瓶頸路段交通壅塞，帶動萬里金山產業發展，提升救就醫效率。全案可行性評估3月19日獲行政院核定，總長度12.1公里，總經費526億元。

陳文瑞說，延伸全線將在台62線瑪東系統交流道設西出、東入匝道，並設萬里交流道接景美路，金山端銜接台2線環金路。考量延伸萬里段效益較高先行推動，長度4.9公里，經費240.42億元。後續辦理綜合規畫、環評及建設計畫、設計、都計變更、用地取得及施工，預計在建設計畫核定後6年半完工。

陳建仁說，政府積極推動環島高速、快速公路網串連起來，希望能夠完成台灣一日生活圈的目標。北台灣觀光旅行發展需要有很好的交通運輸系統配合，基金二路現在假日時經常塞車，對萬里、金山產業發展或者觀光都會有影響，台62線延伸萬里、金山計畫相當重要。

謝國樑表示，基金公路長期面臨壅塞問題，台62線延伸萬里一定能夠讓交通瓶頸獲得很大的改善。本來在綜合規畫階段，建請公路局能夠增加更多的匝道服務，對基隆市整體的交通發展，一定會有很大的幫助。

陳純敬說，金萬地區發展，交通非常重要，新北市政府非常高興中央推動這項工程建設，市府會全力配合規畫設計、用地取得及施工階段的交通維持作業。

行政院長陳建仁今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（右二）、基隆市長謝國樑（右一）等人今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（右二）、基隆市長謝國樑（右一）等人今到新北市萬里區，聽取公路局簡報萬瑞快速路從七堵延伸到萬里工程方案。記者邱瑞杰／攝影

萬里 金山

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