罷免謝國樑提議書送進中選會 基市府回應：專心拚市政

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」團隊表示，今天已把罷免提議書等文件送進中選會後，馬上展開罷免案第2階段宣傳作業。基隆市回應罷免案最新進度，表示市府不會受外界影響，市府團隊持續專心拚市政。

支持罷免謝國樑人員組成公民團體「山海公民拆樑行動」，由擔任長照社工的戴璟安擔任罷免行動領銜人，尋求民眾支持罷免案成案。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，罷免案第1階段提議人數為選民數1%以上，至少要3080人。第2階段連署人數需選民數10%以上，至少要3萬792人。成案後第3階段投票，同意票要多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

山海公民拆樑行動團隊在第1階段，共獲得約1萬人簽署提議書，4月3日送交4000件提議書到中選會，但因提議書上的日期後面少了「造」字，被中選會退回。團隊全數各補上「造」字後，今天重新將罷免提議書、罷免理由書、提議人名冊送交中選會。中選會收件後表示，確定提議人數以實際清點查對結果為準。