影／卓榮泰是新閣揆熱門人選？ 蕭美琴：賴副總統適當時間會對外說明

民進黨總統當選人蕭美琴今天到苗栗參加活動，媒體詢問有關新內閣人事，及是否有被徵詢意見，蕭美琴強調，總統當選人賴清德都有些規畫，未來適當的時間會對外說明，她目前沒有任何評論。

外傳民進黨前主席卓榮泰是賴政府新閣揆的熱門人選，蕭美琴今天到苗栗市，參加民進黨性平部在苗栗市玉華里活動中心辦理「我們一起在路上」工作坊手作飯團活動後接受聯訪，她表示，賴副總統都有些規畫，未來適當的時間會對外說明。

至於內閣人選是否被徵詢意見？蕭美琴說，這些都會在未來向大家說明，「我目前沒有任何評論」。

蕭美琴今年3月出訪歐洲時，傳出疑似遭大陸軍事外交官跟監騷擾，蕭美琴今指出，出訪一切都非常順利，也謝謝出訪國家熱情的接待，讓我們可以見到支持台灣、力挺台灣的好朋友，過程中相關的事件，外交部也跟相關當事國做釐清，但是一切都能圓滿順利，大家非常支持、非常挺台灣，心中由衷感謝。