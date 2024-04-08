黃國昌喊不管派誰選「都要攻下新北」 侯友宜僅回一句
距離2026地方九合一選戰還有一年多時間，民眾黨立委黃國昌昨在新北市黨部的幹部共識營提及，不管2026年派誰選新北市長，白營都要走出同溫層攻下新北。新北市長侯友宜今受訪表示，全力為新北市民把握當下、努力衝刺，做好新北市的整個建設的全面發展。
黃國昌昨說，若沒有2026就不會有2028，不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要把新北攻下來；由於民眾黨資源有限，根據2024年總統、政黨得票率，民眾黨除在五股、鶯歌、林口、新莊、蘆洲持續站穩腳步外，也要拓展板橋、中和、永和、新店、淡水等新北人口稠密區。
黃國昌也喊出，2022年投給侯友宜的選民，2026選舉可以跟著民眾黨旗子走。侯今天出席原住民部落大學開學典禮前，被問及此事，他說自己只有一個看法，全力為市民把握當下、努力衝刺，做好市內整體建設與全面發展。
民眾黨新北黨部主委陳世軒說，2026年選舉對民眾黨是關鍵一戰，新北市更為重要，他會透過基層的選民服務監督市政，黃國昌在中央替新北市爭取更多建設，無論是哪一政黨的支持者，都希望爭取到這些人的支持。
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