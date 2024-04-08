民眾黨幹部共識營矢志：要攻下新北 藍綠潛在人選鴨子划水

民眾黨積極布局2026，7日舉辦首次「幹部共識營」，立委黃國昌表示「不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要攻下新北」。相較民眾黨動作頻頻，藍綠潛在選未表態，卻是鴨子划水，新北副市長劉和然勤跑里長座談會，民進黨蘇系立委蘇巧慧同樣勤跑基層，蘇系也全力爭取今年黨部主委，爭取2026門票。

民眾黨新北市黨部7日舉辦首次「幹部共識營」，召集新北市黨部各區的新任正副主任，以及市黨部的智庫、活動、文宣部門，超過60名幹部，強化各區幹部的職能，讓民眾黨新北黨部陸軍組織迅速壯大。

陳世軒表示，未來將定期與各區幹部固定開會，保持緊密聯繫、雙向溝通，2026年地方議員選戰，民眾黨在新北市各選區都不會缺席，也會與黃國昌攜手合作，全力搶下新北市長寶座，以及力拚議員席次極大化。

黃國昌指出，沒有2026就不會有2028，不管民眾黨派誰選新北市長，「就是要把它（新北市）攻下來」，會對2028年大選產生巨大效應。

相較藍綠陣營布局較「含蓄」，藍營人選除劉和然，台北市副市長李四川、立委洪孟楷都有人點名，但都未明確表態，不過侯友宜在今年度行動治理都帶著劉，劉也跟在侯的後頭與里長一一握手致意，侯對里長提出的建設，都直接指名劉和然負責後續追蹤與窗口，接班人態勢明顯。

綠營目前除立委蘇巧慧，內政部長林右昌也大動作爭取，據了解，蘇系除台面上積極爭取5月的黨部主委，私下也派兩名辦公室主任勤走地方，藍綠都未明言，卻都是鴨子划水。

正國會林右昌更趕在內政部長任期內，強化自己爭取雙北建設的角色，經常到各分局慰問，搶攻警消票源；新北綠營非蘇新體系也是力拱正國會卓冠廷議員爭取黨部主委，只是卓沒有意願。

對民眾黨與黃國昌動作頻頻，蘇巧慧方面表示沒有回應；劉和然今也沒有回應，但他日前受訪表示，所有立委願意幫新北多爭取建設、預算與法案，他樂觀其成。