快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

初瓦、嚮辣56例用完餐「上吐下瀉」 衛生局：確定食物中毒將送檢調

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件持續延燒，衛生局指出，目前已採集餐廳檢體，只要驗出病原體就依法開罰，若個案身上也驗出相同病原體，則移送檢調調查。圖/王品提供
王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件持續延燒，衛生局指出，目前已採集餐廳檢體，只要驗出病原體就依法開罰，若個案身上也驗出相同病原體，則移送檢調調查。圖/王品提供

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，北市衛生局今再新增34例個案，共56例在飯後身體不適就醫，衛生局指出，已採集餐廳檢體，只要驗出病原體就依法開罰，若個案身上也驗出相同病原體，則移送檢調調查。

食品藥物管理科長林冠蓁說，昨天新聞媒體報導後，不少民眾前往就醫，用餐區間大多是3日到5日，出現嘔吐、腹瀉症狀前往醫院就醫後，返家休養，目前醫院已採集病人檢體，以及餐廳工作人員、環境、水質檢體，培養是否有病原菌，結果需等5天到2周。

林冠蓁說，若餐廳驗出病原菌與醫院個案採集結果不同或未採集到，就不能斷定是食物中毒事件，但衛生局還是可依法對餐廳開罰6萬到2億元罰緩；但餐廳及民眾檢體若驗出相同病原菌，就會確認是一起食物中毒事件，將依法送檢調，目前餐廳已停業，需待提出改善計畫待審查通過後，才准復業。

面對王品集團昨天稱疑似大樓水管破裂，導致水源遭汙染，林冠蓁強調，食物中毒案，僅針對餐廳內供應民眾的食品調查，業者應對自己販售商品負責，與大樓水源是否遭汙染是兩回事，若確認為食物中毒，「業者仍要負起責任。」

至於同棟大樓是否還有其他人因為水源問題，導致身體不適，疾病管制科長張惠美表示，事發後衛生局已立即派員前往大樓疫調，目前尚未接到餐廳外的營業場所或居民通報。

衛生局 食物中毒 餐廳

延伸閱讀

追加3億多元 彰化看守所遷建統包工程大樓今順利上梁

疑爆食物中毒 王品：初瓦、嚮辣兩店停業

出現X型裂縫！中壢大樓3梁柱破損嚴重遭判危樓 48住戶緊急撤離安置

全家出遊上吐下瀉！他慘抱馬桶2小時 網猜「1病毒」惹禍

相關新聞

監視器傳輸費爭議！蔣萬安今發函台智光解子約 再轟柯文哲

台北市警用監視器傳輸費爭議，先前引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰，柯文哲前天在雲林受訪時，再向蔣萬安喊話，表示目前既然已...

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

有媒體今天報導指出，國民黨立委陳玉珍日前在黨內群組要求黨團三長應建議立法院長韓國瑜加入黨籍立委群組，或派幕僚加入，聽取國...

雲林麥寮鄉、虎尾鎮補選最後巷戰 「藍白強、綠弱勢」戰況超詭異

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，前縣長張榮味家族在兩區都有明確支持人...

南機場都更談多年仍卡關 蔣萬安4面向 提高住戶意願

花蓮強震震出南機場的窳陋問題，除309巷連棟整宅，這次307巷十連棟也被列為黃單建築。北市府明天晚間將到南機場舉辦都市更...

初瓦、嚮辣56例用完餐「上吐下瀉」 衛生局：確定食物中毒將送檢調

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，北市衛生局今再新增34例個案，共56例在飯後身體不適就醫，衛...

公投和大選脫鉤下 電子連署只是「遲到的雞肋」

距離公投法修法完成整整6年多時間，中選會的「全國性電子連署系統」終於將在4月10日上線測試。對於為何建置這套系統要花這麼長的時間，外界不得而知，但可以確定的是，儘管電子連署上線，可能可以解決發動公投團體「蒐集個資困難」的問題，但在民進黨公投法修惡，將公投與大選脫鉤的情況下，電子連署固然可增加成案機率，但要通過，還是難如登天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。