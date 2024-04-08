初瓦、嚮辣56例用完餐「上吐下瀉」 衛生局：確定食物中毒將送檢調

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，北市衛生局今再新增34例個案，共56例在飯後身體不適就醫，衛生局指出，已採集餐廳檢體，只要驗出病原體就依法開罰，若個案身上也驗出相同病原體，則移送檢調調查。

食品藥物管理科長林冠蓁說，昨天新聞媒體報導後，不少民眾前往就醫，用餐區間大多是3日到5日，出現嘔吐、腹瀉症狀前往醫院就醫後，返家休養，目前醫院已採集病人檢體，以及餐廳工作人員、環境、水質檢體，培養是否有病原菌，結果需等5天到2周。

林冠蓁說，若餐廳驗出病原菌與醫院個案採集結果不同或未採集到，就不能斷定是食物中毒事件，但衛生局還是可依法對餐廳開罰6萬到2億元罰緩；但餐廳及民眾檢體若驗出相同病原菌，就會確認是一起食物中毒事件，將依法送檢調，目前餐廳已停業，需待提出改善計畫待審查通過後，才准復業。

面對王品集團昨天稱疑似大樓水管破裂，導致水源遭汙染，林冠蓁強調，食物中毒案，僅針對餐廳內供應民眾的食品調查，業者應對自己販售商品負責，與大樓水源是否遭汙染是兩回事，若確認為食物中毒，「業者仍要負起責任。」

至於同棟大樓是否還有其他人因為水源問題，導致身體不適，疾病管制科長張惠美表示，事發後衛生局已立即派員前往大樓疫調，目前尚未接到餐廳外的營業場所或居民通報。