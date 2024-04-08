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監視器傳輸費爭議！蔣萬安今發函台智光解子約 再轟柯文哲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安說，市府今天已經發函(台智光)，來啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安說，市府今天已經發函(台智光)，來啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。記者林麗玉／攝影

台北市警用監視器傳輸費爭議，先前引爆前後任市長柯文哲蔣萬安開戰，柯文哲前天在雲林受訪時，再向蔣萬安喊話，表示目前既然已發現對方(台智光)行賄的罪嫌，那就請蔣萬安和台智光解約。蔣萬安表示，市府今天已經發函(台智光)，來啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。

台北市議會今天開議，蔣萬安明天將赴議會施政報告，對於台智光爭議未解，柯文哲日前再度說，請前市長郝龍斌自己回家再好好研究一下母約子約觀念，另外，柯也喊話蔣，表示既然目前已經發現邰智光有行賄罪嫌，那就請蔣萬安和台智光解約(母約)。

蔣萬安今天下午到內湖明湖國小視察學校翻轉上下課執行狀況，媒體問柯文哲的說法與目前台智光進度，蔣萬安說，一直以來，他的態度就是面對問題解決問題，所以這次涉及司法案件的警察局專案合約內，特別針對專案合約當中包括2M、3Ｍ費率有疑慮的地方持續釐清，真正對症下藥，才是解決問題的態度。

至於目前釐清爭議的進度，蔣說，北市府今天已經發函(台智光)，來啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。

台智光 柯文哲 蔣萬安

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