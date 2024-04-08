媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

有媒體今天報導指出，國民黨立委陳玉珍日前在黨內群組要求黨團三長應建議立法院長韓國瑜加入黨籍立委群組，或派幕僚加入，聽取國民黨立委對法案想法為何。國民黨立委王鴻薇表示，外界用放大鏡看待此事，韓國瑜主持議事保持中立，陳玉珍只是詢問，並無針對韓國瑜及立法院秘書長周萬來。

王鴻薇指出，平時國民黨立委會在社群群組討論許多問題，媒體今天報導是10幾天前的事，陳玉珍當時也只是詢問周萬來解釋一些法令問題時，是否與黨團一致，不認為陳玉珍在針對韓國瑜或周萬來，指涉他們故意不配合國民黨。

王鴻薇說，民進黨還是想辦法用顯微鏡抓毛病，社會大眾對韓國瑜主持議事的中立性，有一定的肯定，國民黨團成員空前團結，也肯定韓國瑜主持議事中立，只有這樣才能獲得社會大眾肯定，媒體放大解讀陳玉珍在群組中的詢問，與事實有一定的出入。