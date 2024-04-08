雲林麥寮鄉、虎尾鎮補選最後巷戰 「藍白強、綠弱勢」戰況超詭異

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，2處雲林大票倉被視為2026雲林縣長前哨戰，前縣長張榮味家族在兩區都有明確支持人選，只是各陣營策略運作有別於以往。藍、白兩黨主席和大咖紛來造勢搶攻，反觀擅長造勢的綠營則顯得簡單低調，520前關鍵補選卻呈現「藍白強、綠弱勢」，綠營打出哀兵牌能否突圍，增添選戰弔詭氛圍。

立法院長韓國瑜今晚返回雲林家鄉，7點到麥寮拱範宮為國民黨徵召的麥寮鄉長候選人許志豪造勢晚會站台，8點再前往虎尾廉使里永興宮，出席無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘造勢晚會。

虎尾鎮和麥寮鄉人口數是雲林的第2和第3大票倉，尤其虎尾更是雲林張家的大本營，2024年總統立委大選民進黨吞敗，關鍵也是輸在虎尾，民進黨前立委蘇治芬意外落馬，僅留下立委劉建國獨撐大局。回顧20年來藍綠大戰，蘇治芬首戰告捷不僅奪得雲林執政權，還曾囊括兩席立委，讓民進黨守住濁水溪灘頭堡，進入全盛時期。

「得虎尾、得天下！」雲林政壇一直把藍綠比數均等的虎尾，視為決勝負的「搖擺州」，曾帶領綠營締造黃金時代的蘇治芬今年意外落馬，主要因虎尾大輸約9000票，如何能在補選贏回虎尾，綠營陷入前所未有的苦戰，尤其選後蘇治芬淡出政務，綠營宛如頓失支撐，黨員裹足不前，一度陷入無兵可戰危機。

反觀大選獲得全勝的藍營乘勝追擊，藍營林嘉弘策略性改以無黨身分參選虎尾鎮長，參戰以來不僅黨主席朱立倫、新北市長侯友宜相繼助攻，連民眾黨主席柯文哲也拍宣傳片，甚至親訪競總相挺，被視為藍營吸票機的韓國瑜也在選前黃金周返鄉造勢；藍、白傾力助選，加上林嘉弘擔任鎮代主席所累積的基層實力，使他聲勢大漲，藍白共同目標就為「守住虎尾」。

至於是否「藍白合」？柯文哲昨說，他認識林嘉弘很久了，政治就是要支持好的人，民眾黨沒有提名人選，所以就支持當中一個最好的人，無所謂「藍白合」。

蘇治芬的秘書林明正雖為政治素人，但不忍民進黨陷入危機，選前毅然「為黨而戰」，挑起光復虎尾大任。參戰以來，選擇用雙腳徒步苦行虎尾29個里拜票，孤軍奮戰，迄今未見綠營大咖前來助陣，這與一向擅長造勢攻擊的民進黨，大異其趣，也激發不少黨員感受前路難行的危機，能否突破藍白攻勢，有待努力。

無黨籍黃美瑤步步為營，親藍的她在擔任兩屆議員苦心經營基層實力，尤其民眾黨前立委蔡璧如曾為她助選，柯文哲也參加她舉辦的活動，她同樣擁有藍白助攻優勢，不可小覷。4位候選人當中選得最愜意的民眾黨員吳炳輝，雖未獲黨的關愛眼神，卻也打出自己風格。

麥寮是雲林新興最大鄉，選民結構也較年輕，這次補選民眾黨選擇不缺席提名林宜豊參選，林在本屆鄉長曾以無黨籍參選，在沒有政黨奧援下，得票數也不難看，顯示出年輕選民已在麥寮漸形力量，這次林宜豊是民眾黨在全國補選中唯一被提名的候選人，身負重任，柯文哲不僅帶領全黨南下助選，還在雲林Long stay3天；高聲量的民眾黨立委黃國昌也進駐操盤，黃國昌昨砲轟2014年民進黨提名光電業者參選，透過與英系金主合作，直接把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，蘇治芬大搞黑箱，現在竟然還有臉面談黑金。

政壇人士分析，柯文哲在麥寮拿下34%高得票率，讓他看準了因有六輕的新興之鄉「小草」茂盛，所以選擇「卸駕親征」，期待能把麥寮擴成「草原」，為未來總統鋪路。柯文哲的搶攻，確為麥寮帶來能見度和聲量。

國民黨徵召前民進黨議員許志豪，集藍綠於一身的他，雖少了白色力量助攻，但在藍營強力輔選下，韓國瑜親自出馬站台，行情看漲。

民進黨前鄉長許忠富這次以無黨籍參選，這次戰略不同以往，大造勢大排場不復見，也沒綠營大咖相助，但曾擔任議員、鄉長、拱範宮主委的他，是綠營新生代戰將，選擇低調參戰，政壇人士認為可與環境變遷有關，尤其4腳督的票源重疊嚴重，排場造勢不見得有利。

麥寮因有六輕變成雲林最年輕擁有最大資源的鄉城，過去派系為主軸的政局日漸式微，從民眾黨力圖麥寮的用心，不難看出麥寮未來的政局發展，已不同於以往。政壇人士說，參選的4人，有3人是2度交手，這些參選人或多或少都有「綠色基因」，這場補選被解讀是「綠色內戰」，就民進黨而言，是福是禍尚難斷定，只是在藍綠之間加進白色的化學變化，讓這場選戰更多變。

虎尾和麥寮補選進入巷戰階段，不論人氣造勢或策略運作，因參選的人多，票源空間緊縮，力量整合成為輸贏最大關鍵。彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，這次補選各黨都當總統大選在操兵，藍綠白傾全黨之力大軍壓境，猶如先前中二選區補選翻版，都想檢驗民意支持度是不是維持不墜，還是更上一層樓；各黨重視原因也是為爭取網路聲量跟曝光度，雲林縣的補選，對於藍綠白三方還有一個象徵意義，就是對其未來的「期望投票」。