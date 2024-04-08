澳議員見蔡總統 談與台灣站在一起、確保維持現狀

總統蔡英文今接見澳洲跨黨派國會議員訪問團，她說，面對威權主義擴張，民主國家更要站在一起，強化合作力道；澳洲眾議員紐曼說，澳洲和盟友一同努力確保區域平衡、確保台灣能夠維持現狀，反對任何單方面行動。

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席、眾議員紐曼（Shayne Neumann）及「情報暨安全聯席委員會」副主席、眾議員華勒斯（Andrew Wallace）率領跨黨派國會議員訪台，蔡總統上午在總統府接見訪團。

蔡總統致詞提到，這是全球疫情趨緩後，連續3年有澳洲國會議員訪團來台，充分展現台澳深厚情誼；台灣和澳洲都堅定守護民主自由價值，雙方合作交流在澳洲國會跨黨派努力之下愈來愈密切。

蔡總統說，台灣與澳洲3月透過GCTF平台跟美、英、日等國家針對打擊跨境詐欺犯罪舉辦國際研習營；台灣跟澳洲關注全球性議題，一起因應各項挑戰。

她說，這幾年來，不論是澳、英、美三方安全夥伴，或是四方安全對話，澳洲都積極擴大國際合作，並且多次在多邊與雙邊場域重申台海和平穩定重要性。

蔡總統認為，當前面對威權主義的擴張，民主國家更要站在一起，強化合作力道，她期待澳洲支持台澳洽簽經濟合作協定深化經貿連結，也支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共同促進區域繁榮發展；她希望訪賓繼續在澳洲國會為台灣發聲，讓台澳雙邊關係不斷提升，創造更豐碩成果。

紐曼與華勒斯致詞時，都為4月3日花蓮地震造成的傷亡，表達哀悼。華勒斯並說，在此時刻，蔡總統撥冗接見訪團，展現台澳關係重要，澳洲人民與台灣人民站在一起、感同身受。

紐曼表示，印太區域面臨日益升高的軍事壓力，澳洲和盟友一同努力要確保區域平衡，以及確保台灣能夠維持現狀，澳洲反對任何單方面的行動，維持現狀比起其他的選項都更重要。

紐曼說，身為台灣的友人，他了解維持現狀會遭遇到許多挑戰，但他要再次重申，會與台灣站在一起；澳洲希望區域和平穩定，大家共同目標是維持開放且穩定的印太區域。

華勒斯表示，在不斷變化的地緣政治處境下，安全合作至關重要；台澳的戰略夥伴關係，對區域安全做出極大貢獻；台灣和澳洲的利益是以規則為基礎，開放並且包容的印太區域，共同反對任何威脅穩定的力量。

華勒斯說，防衛合作也非常重要，雙方都有共同參與聯合軍演以及情資分享；事實上，在說話的此刻，澳洲、美國、日本、菲律賓正在南海進行聯合海軍演習。

他說，區域情勢非常複雜，但願雙邊關係能打造更多橋梁，增進相互理解合作，雙邊關係不斷發展。