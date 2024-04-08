電子公投拖6年上線 藍委轟擺爛多年白委稱動機可疑

中央選舉委員會今天宣布全國性公投電子連署系統4月10日上線，不過立法院早在2017年就三讀修正「公投法」明定主管機關應建置電子系統供民眾連署、2018年建置系統，中選會卻拖到今日才上線。國民黨立委羅智強怒轟，「中選會擺爛多年」，蔡英文總統都要下台了，才把電子連署建置起來。而立院民進黨團幹事長吳思瑤則表示，公投電子連署系統涉及個人隱私，必須花費時間確保資安，不算慢半拍。

立法院在2017年即通過「公投法」修正條文，明定主管機關應建置電子系統，電子連署相關系統也在2018年底就建置完成，結果電子系統足足拖了6年才上線，也引發朝野立委質疑。

羅智強說，公投電子連署立法多年早就該建置，而且台灣向來自許科技立國，數位發展部年預算更高達200億，但中選會卻可以擺爛多年，蔡英文都要下台了，才把電子連署建置起來，若不是無能，就是故意增加連署門檻、妨礙人民的公投權利，就像民進黨幾十年呼喊「公投綁大選」，一執政就公投拆大選，直接閹割人民的公投權。

羅智強表示，電子連署本來就該做，接下來就是看該系統是否合用，才知道成效如何。如果能夠順利使用，不只對民眾方便，其實電子化也能讓政府機關更好清查連署名單，在這部分來說，可以說是雙贏。

民眾黨立委吳春城表示，「公民投票法」從修正納入電子連署系統以來，每年朝野各黨立委都很關心建置的情形，中選會每年都用資安當作藉口不斷推託，上路期程遙遙無期，然而至今過了6年多，中選會選擇在這個時間上路，到底是有意還是無意，難道今年就已經解決相關的資安問題，中選會需要向大眾說明。

吳春城認為，從這個時間點來看，蔡總統更加讓人質疑，是否要趕在520交接以前，在最後關頭把過往8年的承諾，急著在交接政權前完成功課。從最近看守政府的動作，例如4月1日電價大漲，還有行人交通政策等，民怨四起也大大增加，種種大動作都更加印證「蔡卡賴」，賴清德一方面要承接蔡總統留下來的政策爛攤，一方面還要承受人民對民進黨貪瀆失德的怨憎，「未來四年他可能面臨諸多挑戰，人民也不會好過」。

吳思瑤則說，由於公投電子連署系統涉及個人隱私問題，前期就花了很多時間整合相關部會意見，後來也要經過層層測試及考核，力求系統在資安防護上無虞。她認為，雖然相關修法很早就已經通過，但必須花費時間，以確保資安上面沒有問，不算是慢半拍。