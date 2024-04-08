即時短評／公投電子連署等6年 不在籍投票還要拖多久

睽違6年，全國性公投電子連署系統4月10日終於要上線，中選會以資安為由，各種推拖拉，終於趕在520新舊任政府交接前遞出成績單；只是，公投日自從被限縮在每2年辦理一次，已經送到立法院的「不在籍公投法」草案，何時才能循序漸進推動到公職選舉，目前來看恐仍遙遙無期。

全國性公投電子連署的法源來自在2017年修正的「公投法」，相關系統也在2018年底就建置完成，卻一直以各種理由延遲期程，每當中選會主委李進勇到立法院備詢時，朝野立委都會關注。

李進勇說，全國性公民投票電子系統建置完成後，在2019年5月到2023年5月間，依行政院資通安全處、數位發展部資通安全署7度稽查結果，辦理公投電子連署系統的資安強化措施。

在資安單位要求的42項待改善項目，中選會原本預計去年3月全數改善，又改口拖至6月完成，接著再稱，目前在資安署的審核階段，資安無虞的話，最快半年完成上線準備。

資安署去年6、7月函復，公投電子連署系統複測都已修復通過，李進勇說明，行政院7月也進行資通安全稽核，列出22項待改善事項。中選會今年1月完成改善後，終於在2月的委員會議審議系統上線日期。不僅朝野都抨擊延宕太久，也有民團直奔監察院抗議中選會怠惰瀆職。

面對不在籍投票制度，藍白立委早已磨刀霍霍，行政院通過的「不在籍公投」草案，也早已在立法院待審，李進勇卻說，會先從對事情的公投開始，並從移轉投票先行，實施順利有經驗後，就可擴大到其他不在籍方式。

光是一個公投電子連署系統上路，一拖就拖6年，令人擔憂，賴政府上任後，不在籍公投以至於不在籍投票，是否還要再拖個下個6年？