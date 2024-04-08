全國性公投電子連署系統4月10日上線 歡迎民眾測試回饋意見

準總統賴清德將接班展開新局，民進黨經過8年消耗呈現人才枯竭危機，這在馬政府末期也曾出現，當時被點名接班的人才陸續陣亡或淡出政壇。而流失大量年輕人後，國民黨與「老化」畫上等號，但年初國民黨雖然在總統大選失利，新科年輕立委卻是三黨最多，國民黨中央也從決策與培訓機制著手改革，但「年輕化」不能只有「年紀輕」，到底該如何才能成為「不尷尬的政黨」？

2024-04-08 10:00