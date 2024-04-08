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全國性公投電子連署系統4月10日上線 歡迎民眾測試回饋意見

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
中選會處長張玳綺說明，全國性公民投票電子連署系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並輸入國民身分證統一編號，就能完成連署。記者蘇健忠／攝影
中選會處長張玳綺說明，全國性公民投票電子連署系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並輸入國民身分證統一編號，就能完成連署。記者蘇健忠／攝影

中選會副主委陳朝建、主秘謝美玲、處長張玳綺等人上午一起出席全國性公投電子連署系統上線記者會。全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線，中選會上午示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。

未來如有提案人之領銜人提案經審核完成符合公民投票法規定者，即可使用全國性公民投票電子連署系統徵求連署。民眾如要對特定全國性公民投票案進行連署，可以透過提案人之領銜人提供的公投案連署網址進入全國性公民投票電子連署系統。

中選會說明，全國性公民投票電子連署系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並輸入國民身分證統一編號，就能完成連署。為使民眾及提案人之領銜人均能瞭解全國性公民投票電子連署系統操作方式，已於該會全球資訊網建置全國性公民投票電子連署系統專區，包含系統簡介、操作影片、操作說明、常見問答集及相關法令等內容。

中選會副主委陳朝建（中）、主秘謝美玲（右）、處長張玳綺（左）等人上午一起出席全國性公投電子連署系統上線記者會。全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線，中選會示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。記者蘇健忠／攝影
中選會副主委陳朝建（中）、主秘謝美玲（右）、處長張玳綺（左）等人上午一起出席全國性公投電子連署系統上線記者會。全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線，中選會示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。記者蘇健忠／攝影
全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線，中選會上午示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。記者蘇健忠／攝影
全國性公民投票電子連署系統將於4月10日上線，中選會上午示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。記者蘇健忠／攝影

中選會 公投 投票

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